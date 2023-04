La Libertad: Investigan a policía por vender su arma de fuego sin lineamientos de la institución

Javier Méndez, jefe de la División de Investigación Criminal de La Libertad, precisó que la suboficial PNP Nancy Beatriz Linares Cahuaza fue quien realizó la venta. | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga a una suboficial por aparentemente haber vendido su arma de fuego de uso personal sin haber seguido los lineamientos internos de la institución.

Javier Méndez, jefe de la División de Investigación Criminal de La Libertad, precisó que la suboficial PNP Nancy Beatriz Linares Cahuaza fue quien realizó la venta.

El oficial precisó que, si bien la suboficial cumplió con realizar la venta notarial, no cumplió con informar a la unidad de logística de la Tercera Macro Región Policial La Libertad quienes debían elevar el informe a la dirección de armamento y munición.



"La documentación de la transferencia del arma, muy aparte del contrato y de compra y venta, tiene que ser remitida a la unidad de logística de la III Macropol para que ahí se haga la gestión en Lima, a la Dirección de Armamento y Munición", dijo.

Tras esta irregularidad, policialmente se abrió una investigación por incumplir con los lineamientos internos de la Policía en cuanto a la compra y venta de armas de fuego, aún de uso personal como en este caso.

Golpe a organización "Los dragones rojos"

De otro lado, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP capturó a 12 presuntos integrantes de la organización criminal "Los dragones rojos", inmersos en sicariato y extorsiones en el departamento de la LaLibertad.

Tras el allanamiento, descerraje e incautación de objetos a un total de 24 inmuebles y cinco registros a celdas.

Asimismo, los agentes del Área Antidrogas, intervinieron a cuatro sujetos en flagrancias delictiva, los mismos que a bordo de un vehículo transportaban 12 paquetes conteniendo cerca de 25 kg de, al parecer, cannabis sativa-marihuana.

