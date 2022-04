La familia de Kevin Ramos no se resigna a no encontrarlo en las aguas del río Colca, a donde presuntamente cayó en enero. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

La familia del adolescente Kevin Ramos, quien el pasado 25 de enero presuntamente cayó al río Colca, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, denunció que la Policía Nacional abandonó su búsqueda desde hace un mes.

Vanessa Ramos, hermana de Kevin Ramos, contó que los agentes ya no van al río a buscar el cuerpo y que trató de comunicarse con el oficial encargado, pero no logró hacerlo.

“Esta semana estuve yendo (donde la policía) y no le he podido ubicar (al jefe de esa división policial). Lo que me han indicado es que hay otro comandante encargado”, dijo.

Vanessa Ramos cree que es un buen momento para intensificar la búsqueda del cuerpo, ya que el caudal del río Colca bajó notablemente y el agua ya no está turbia, debido a que terminó la temporada de lluvias.

“El caudal del río está bajando, ya está poquito. Entonces, nosotros vamos a buscar todos los días porque el agua también está clara”, indicó.

Agregó que cada vez que su familia acude a la comisaría de Chivay no les brindan información ni apoyo para buscar al adolescente, por lo que pidieron al general Miguel Ángel Cayetano Cuadros, jefe de la IX Macro Región Policial, intervenir en este caso.

La búsqueda se realiza en el río Colca cerca de Chivay porque el 25 de enero, día que desapareció Kevin Ramos, una persona llamó a una radio de la zona indicando haber visto a un varón lanzarse al río. Mientras que los amigos con los que estaba ese día indicaron que bebieron licor cerca del río y que no recordaban nada.

La familia del adolescente explicó que desde que murió su padre, él entró en depresión y comenzó a tomar alcohol por lo que creen que sí se lanzó al río.

Natacha de Crombrugghe

Por otro lado, los padres de la turista belga Natacha de Crombrugghe, desparecida el pasado 24 de enero en el valle del Colca, decidieron no quedarse con los brazos cruzados al no tener resultados la búsqueda de la policía, y con el apoyo de un guía, ellos mismos iniciaron la búsqueda de su hija.

Los padres de turista señalaron que no se irán del Colca hasta ubicarla y ofrecieron una recompensa de 15 mil dólares a quien dé información que ayude a encontrarla.

NUESTROS PODCAST

Romy Chang explicó en RPP que la castración química se aplicaría después de que el violador cumple su condena de prisión.