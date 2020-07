Pacientes infectados con la COVID-19 dentro del hospital regional Honorio Delgado Hospital in Arequipa. | Fuente: AFP

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Jessica Rodríguez, afirmó que el Comité Especial de Voluntarios por Coronavirus en la región busca la contención en una primera etapa de la infección para que los pacientes no tengan la necesidad de llegar a una cama de hospitalización.



En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, la empresaria explicó que la iniciativa solidaria, liderada por ella, surgió ante la situación dramática en Arequipa por el incremento de contagios con el nuevo coronavirus.



"La idea es llegar al enfermo a penas inicia los primeros síntomas, cuando le dicen que es positivo y comienza con la fiebre y la pérdida del olfato", explicó.

¿Cómo será el trabajo?



Jessica Rodríguez precisó que el comité de voluntarios contra la COVID-19 tratará de llegar a los distritos alejados de Arequipa, a través de los centros de salud. De esta manera, se descentralizará la forma de atención a pacientes y poder entregar kits de medicinas básicas.



"Vamos a llegar a los distritos; vamos a llegar con los kits de medicinas; vamos llegar con los kits de alimentos, que permitan una cuarentena efectiva; vamos a proteger a la primera línea que saldrá en estos 25 distritos y vamos a crear centros en campos abiertos en las comunidades donde podamos llevar a los doctores y repartir medicinas", explicó.



En ese sentido, Jessica Rodríguez indicó que la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa ha lanzado una campaña para la recaudación de donaciones y facilitar el trabajo del Comité Especial de Voluntarios por Coronavirus en Arequipa.



"Queremos llegar a 500 000 kits de medicinas, 100 mil de alimentos y nuestra meta tres millones", manifestó.

Trabajo coordinado

La empresaria sostuvo que el trabajo del comité de voluntarios está en coordinación con el Ministerio de Salud, EsSalud y el Comando COVID-19 de Arequipa.

Sin embargo, aclaró que ha sido "muy difícil" establecer una comunicación con el Gobierno Regional de Arequipa, de Elmer Cáceres Llica.

"Nosotros hemos solicitado varias reuniones, con él directamente no ha habido respuesta y no se ha podido concretar. Si no tienes con quien hablar del otro lado es imposible. Hemos podido concretar que con gente que está en la segunda línea la reactivación económica y destrabar algunos proyectos importantes para Arequipa", expresó.



Newsletter Todo sobre el coronavirus



La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.