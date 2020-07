Mujer corre para alcanzar a presidente Martín Vizcarra. Nadie se detuvo a escucharla. | Fuente: Cortesía: GEA Stories

La visita del presidente de la República, Martín Vizcarra, a la región Arequipa dejó un sinnúmero de sinsabores y sobre todo lágrimas de familiares de pacientes afectados por la COVID-19, quienes trataron de dialogar con el mandatario.

Una mujer corrió más de 300 metros para alcanzar a la camioneta donde se desplazaba el presidente, pero ni un vehículo de la comitiva se detuvo.

“Porque lo dejan ir. Porque lo dejan ir. No piensan en su familia. Todos tenemos familia. Mucha gente se está contagiando porque no apoyan. Yo tengo mi esposo mal. Por favor. Porque no lo invitan a ver la carpa. Porque son así. Son unos malos”, se le escuchó decir entre lágrimas a la pobladora.

Patrullero se despistó y dejó heridos

Pero este no fue el único incidente, un patrullero de la Policía Nacional, que formaba parte de la comitiva del presidente se despistó y chocó contra las rejas de un centro comercial en el distrito arequipeño de Cerro Colorado.

Producto del accidente, dos policías y un militar, resultaron heridos. Todos fueron auxiliados y trasladados a una clínica privada, donde permanecen internados. El hecho se registró en la Av. Aviación, a la altura del centro comercial Arequipa Center.

El comandante de la Policía, Enrique Blanco, indicó a RPP que la unidad policial, que sufrió el accidente, iba delante de la camioneta que trasladaba al presidente Martín Vizcarra, quien se dirigía al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón para su retorno a Lima.

“Al parecer el conductor iba a excesiva velocidad. En el lugar del accidente hubo el rebalso de una acequia, parece que al frenar el chofer perdió el control y se despistó. Bueno ello formará parte de la investigación. Las tres personas que iban a bordo están estables”, dijo.

El mandatario llegó a Arequipa, ante el colapso de los hospitales y el incremento de personas infectadas con la COVID-19 que llega a 30 mil 972 casos confirmados y 678 fallecidos en lo que va de la emergencia nacional.