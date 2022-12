El Congreso de la Lengua Española se realizará en Cádiz en vez de Arequipa debido a las protestas

Militares patrullan las calles tras la declaratoria de emergencia nacional realizada por el nuevo Gobierno de Perú en Arequipa. | Fuente: AFP

La ciudad española de Cádiz acogerá en marzo de 2023 el IX Congreso Internacional de la Lengua Española, tras renunciar las 23 academias de la lengua a celebrarlo como estaba previsto en la urbe de Arequipa, ante la situación que vive Perú.



Aunque la preocupación comenzó hace semanas, el problema "se ha acelerado y las propias autoridades peruanas se plantearon si Arequipa ofrecía las condiciones de seguridad y tranquilidad suficientes para celebrar el congreso sin sobresaltos", explicó este jueves el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz.



La decisión fue tomada el miércoles por unanimidad de las academias de la lengua y este jueves fueron informados los académicos de la RAE en un pleno extraordinario.



En estas reuniones se acordó también que Arequipa albergará el X Congreso Internacional de la Lengua Española posterior.



La preocupación comenzó con la crisis que se desató en Perú el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció que dictaba el cierre del Congreso, una declaración que fue interpretada mayoritariamente como un intento de autogolpe de Estado.



"Decisión unánime de hacer cambio de sede"

Desde el 11 de diciembre, las protestas entraron en una espiral de violencia con 27 muertos, al menos dos de ellos en la región de Arequipa.



Y aunque Perú había declarado el IX Congreso Internacional de la Lengua Española de interés nacional, "el propio Gobierno peruano es consciente de que no se dan las mejores circunstancias para que se celebre allí", indicó Muñoz en Madrid durante una comparecencia en la que participó por videoconferencia el director de la Academia Peruana de la Lengua, Eduardo Hopkins.



"En Perú estábamos preparados para este congreso", pero "tenemos que considerar desde una perspectiva de prudencia si es pertinente o no. Conversando con los demás académicos se tomó la decisión unánime de hacer cambio de sede" y "como Academia Peruana de la Lengua hemos solicitado que el siguiente congreso sea en Arequipa; no queremos renunciar a esa posibilidad y hemos recibido una respuesta positiva", dijo Hopkins.



La situación política del país, el hecho de que el congreso debía celebrarse en marzo ya que ha tenido algunos aplazamientos y que será inaugurado por los reyes de España, que tienen una agenda que debe respetarse, han hecho tomar esta decisión.



Además, un buen número de participantes, desveló Muñoz, habían expresado a la academia su preocupación y podría haber habido renuncias de ponentes que habrían debilitado esta cita.



Y aunque en principio se barajó la posibilidad de que Arequipa y Cádiz compartieran la organización, al final se ha decidido que sea solo la ciudad española, con el mismo programa que estaba previsto y que girará entorno a la interculturalidad y el mestizaje.



La decisión ha sido comunicada al Gobierno español, a quien compete la financiación, y ha mostrado su disponibilidad para atender los gastos.



La Casa del Rey de España ha expresado también su disponibilidad, según el director de la RAE.



Está será la segunda ocasión en la que España acoja este Congreso Internacional de la Lengua Española entre las diferentes academias de los países de habla hispana, que se celebra cada tres años desde que en 1997 se reunió en la ciudad mexicana de Zacatecas.



Desde entonces ha celebrado ediciones en Valladolid (España, 2001), Rosario (Argentina, 2004), Cartagena de Indias (Colombia, 2007), Valparaíso (Chile, 2010), Ciudad de Panamá (Panamá, 2013), Puerto Rico (2016) y Córdoba (Argentina, 2019).

(Con información de EFE)

