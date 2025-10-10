Gobernador de Arequipa al presidente José Jerí: "Que se garanticen elecciones transparentes y limpias"

La autoridad regional también aseveró que la vacancia de Dina Boluarte se dio en el marco del Estado de derecho y de los procedimientos democráticos establecidos en la Constitución.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, pidió al nuevo presidente de la República, José Jerí, garantizar la transparencia en las elecciones generales del próximo año, con el fin de que el nuevo jefe de Estado cuente con legitimidad y legalidad.

"Que se cumpla todos los compromisos asumidos de los presupuestos que ya están comprometidos en la Ley de Presupuesto 2026 y sobre todo que se garanticen elecciones transparentes y limpias", expresó en declaraciones a la prensa.

Respecto a la inseguridad ciudadana, Sánchez Sánchez sostuvo que las nuevas políticas deben construirse en alianza entre la Policía Nacional, el Ministerio Público así como las autoridades locales y regionales, pero “no desde un escritorio”.

Las declaraciones del gobernador se dieron tras la firma de un convenio entre el Gobierno Regional de Arequipa y el aún ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, acto que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad en el Centro de Convenciones de Cerro Juli.