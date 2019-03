La más longeva del mundo: ¿Qué dice el RENIEC sobre la mujer de 123 años?

El Jefe del Reniec Walter Aguirre, confirma que mujer mas longeva de Perú tiene 122 años, según su ficha de inscripción | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

“Estamos sorprendidos de ésta noticia, porque no sabíamos que acá en Arequipa se encontraba la mujer más longeva del Perú y del mundo”, expresó el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Walter Aguirre.

El funcionario manifestó que se constató el D.N.I.Nº49362430, verificando que la señora Andrea Gutiérrez Cahuana, tiene 122 años y que su inscripción en Reniec está sustentada en un acta de nacimiento registrada en la Municipalidad Distrital de Tiabaya.

“Es probable que sea cierto o no, debido a que por la edad, no creo que exista un acta de nacimiento del siglo XIX (es decir en el año 1986), pero en el (Reniec) desde hace muchos años existe el proceso de inscripción extemporánea para personas que no cuentan con documentos personales", sostuvo en diálogo con RPP.

Este proceso está dirigido a las personas de mayor edad indocumentadas, con el objetivo de ser beneficiadas con programas sociales gratuitos del gobierno.

La persona debe acudir al municipio donde vive, acompañada de sus hijos, familiares o vecinos, para solicitar la inscripción extemporánea para que quede asentada una partida de nacimiento. En este caso, así se inició el trámite, según la partida de nacimiento que aparece en el Reniec.

Según los registros en el Reniec, el D.N.I. de Andrea Gutiérrez fue obtenido el 2011 cuando ella tenía 114 años. Otro argumento para certificar el año de nacimiento es que ella vive con su nuera que tiene 82 años.

La mujer ayacuchana cumplirá 123 años de vida el próximo 25 de mayo.