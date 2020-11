Cáceres Llica criticó la decisión del Congreso y dijo que el Perú necesita estabilidad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Archivo

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, rechazó la vacancia del expresidente de la República Martín Vizcarra. “Lo rechazo tajantemente. Así como en su momento me opuse al cierre del Congreso, hoy estoy en contra de esta vacancia”, publicó la autoridad en su cuenta de Facebook.



Cáceres Llica criticó la decisión del Congreso y dijo que el Perú necesita estabilidad política y económica y no estar a merced de intereses políticos.



“Mientras el poder Ejecutivo y Legislativo se enfrentan, el pueblo está sin trabajo, sin un norte. Esta decisión es un atentado grave contra la democracia y la gobernabilidad nacional”, escribió.



La autoridad regional cuestionó en varias oportunidades al entonces mandatario, incluso lo tildó de “traidor” cuando el Gobierno entregó la licencia de construcción para el desarrollo del proyecto minero Tía María. Además, lo retó a un takanakuy (duelo a puño).



El alcalde provincial Omar Candia dijo que espera que Manuel Merino, quien asumió esta mañana el cargo de presidente, pueda conducir al país de la mejor manera.



“Esperemos que pueda establecer una agenda programática para que se tomen los mecanismos de reactivación económica. Una vacancia aumenta el riesgo en el país pero somos uno de los pocos que tenemos capacidad crediticia”, manifestó.



Candia explicó que no había causal de vacancia porque la incapacidad moral está relacionada a hechos de incapacidad mental.



Manuel Merino de Lama (legislador elegido por Tumbes) juramentó esta mañana como presidente de la República ante el Congreso.



“Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente para completar el periodo 2016 y 2021, defenderé la soberanía nacional, cumpliré y haré cumplir la Constitución y reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica”, expresó.