El menor se quedó varado junto a su papá en Arequipa, debido al estado de emergencia debido a la COVID-19. | Fuente: Cortesía

Un niño, de 10 años, con habilidades diferentes, decidió escribir una carta al presidente Martín Vizcarra para pedirle que lo ayude a reunirse con su madre que se encuentra en la ciudad de Lima. El pequeño Bayron y su padre, Jhon Silva Montes, se encuentran varados en Arequipa desde el mes de marzo, tras la declaratoria de emergencia.

El menor, a puño y letra, redactó: “Mi nombre es Bayron Silva de 10 años. Señor presidente Martín Vizcarra yo me encuentro en Arequipa. Quiero que me ayude a volver a mi casa en Lima. Extraño mucho a mi mamá, hace muchos meses que no la veo”, expresó.

El padre del niño, contó a RPP Noticias que decidieron ir a Arequipa por la recomendación de una médico, que le pidió cambiar de ambiente para mejorar la salud de su hijo. Ellos no imaginaban que iban a terminar varados.

“Estamos desde el 12 de marzo en Arequipa, psicológicamente mi hijo está bien afectado por lo que no ve a su mamá. Entonces estamos encerrados los dos aquí en la casa de una señora que se apiadó de nosotros, pero ya no podemos más. Estamos comiendo en la calle”, dijo Silva.

Bayron sabe leer y escribir, todo este tiempo hizo cartas a su madre, pero decidió escribirle al presidente, porque nadie los ayuda.

“Estuvimos en la provincia de Castilla en la casa de unos familiares, pero desde ahí no pudimos acceder a los viajes humanitarios. Llegamos a la ciudad pensando que aquí sí podríamos viajar, pero hasta el momento nada. Por favor ayúdennos”, manifestó.

El padre de Byron se encuentra desesperado. Ante la falta de dinero, pinta puertas y realiza trabajos eventuales para subsistir los días restantes de la cuarentena.