Continúa la búsqueda de Natacha de Crombrugghe en el valle del Colca. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas - Enviado especial al valle del Colca.

La policía obtuvo un video de seguridad donde se observa a la turista belga, Natacha de Crombrugghe, saliendo de uno de los hoteles donde buscó alojamiento. Se trata de la última imagen que se tiene de ella y confirma que efectivamente llegó sola al distrito de Cabanaconde en el valle del Colca en Arequipa.

De acuerdo al material fílmico, Natacha llegó al hotel Pachamama a las tres y veinte de la tarde del domingo 23 de enero, pero el dueño del establecimiento le dijo que estaba en remodelación y no la podía recibir.

El video es de las tres y veintiocho minutos cuando ella sale de ese hotel y se dirige a otro hospedaje. Se le ve sola y con una mochila grande en la espalda.

Natacha llegó hasta el hotel Mirko House donde tampoco pudo encontrar alojamiento. Le dijeron que había personas contagiadas con la Covid-19 y el propio dueño del hotel le recomendó y la acompañó al hostal La Estancia donde sí le dieron una habitación.

Según la versión de la policía, ella se instaló y dos horas después salió de La Estancia para dirigirse a un restaurante en la plaza principal de Cabanaconde.

El hecho de que no pudo hospedarse en los primeros hoteles que visitó, sería la explicación de por qué terminó en un hostal como La Estancia, el cual no tiene las mejores condiciones e incluso se corroboró que no cuenta con licencia de funcionamiento.



Se suman a la búsqueda

Esta mañana, efectivos de la policía de las regiones de Cusco y Áncash, se sumaron a las labores de búsqueda de Natacha que realizan los agentes de Arequipa. Ellos son especializados en Alta Montaña y tienen experiencia en otros parajes turísticos de altura en sus ciudades.

El jefe del Depincri de Arequipa, coronel Marcos Cuadros, dijo que ahora son setenta y cinco policías los que recorrerán las posibles rutas que habría seguido la turista belga.

Agregó que al momento se ha recogido el testimonio de doce personas que vieron, en diferentes momentos, a Natacha en el distrito de Cabanaconde. Un dato que coincide entre ellos es que iba vestida completamente de negro y una mochila.

De otro lado, el embajador de Bélgica en el Perú, Mark Van de Vreken, llegó a Cabanaconde, para coordinar las acciones de búsqueda de Natacha.