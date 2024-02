Sunass exige a Sedapar mejorar comunicación sobre rutas de camiones cisterna ante falta de agua en Arequipa

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó este lunes que está monitoreando la distribución alternativa de agua potable, mediante camiones cisterna, en diversos sectores de Arequipa que se han visto afectados por la suspensión temporal del servicio ante la turbiedad en la fuente de abastecimiento por las lluvias.

Desde Sunass indicaron que enviaron un oficio a la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) que realice una comunicación adecuada a la población usuaria respecto de las rutas de distribución de los camiones cisterna, así como de los horarios de atención.

Esto debido a que, ante la falta de agua, varios arequipeños tuvieron que salir de sus viviendas a buscar agua porque los vehículos abastecedores no aparecían.

Señalaron, en ese sentido, que Sedapar debía habilitar nuevos puntos para el llenado de los camiones cisterna, a fin de que estos puedan tener un mejor y oportuno abastecimiento. Además, se les pide habilitar más camiones cisterna y/o puntos de abastecimiento fijos, para cubrir a toda la población afectada, en especial la que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

También exhortaron al prestador a que articule y gestione la colaboración de sectores públicos y privados para mejorar la distribución de los camiones cisterna hasta el restablecimiento del servicio e invocaron a otros actores a que apoyen el abastecimiento a través de Sedapar.

Arequipa sin agua

Las lluvias registradas el último lunes afectaron las plantas de La Tomilla y la de Miguel de la Cuba Ibarra, las cuales no pueden potabilizar el agua, según informó Sedapar. Dicha situación afectó a la población de Arequipa, que tuvo que salir a buscar agua en baldes y cilindros debido a la falta de camiones cisterna.

“Ayer nos cortaron el agua en el centro y dijeron que iban a mandar cisterna, pero no fue cierto. No encontramos agua. Hemos tenido que ir a Chiguata a Socabaya para traer un poquito de agua, pero eso no nos alcanza”, sostuvo uno de los afectados a RPP Noticias.

Sedapar informó que potabilizará agua, si es que las condiciones climáticas lo permiten, luego de una descarga que van a realizar de la represa de Aguada Blanca, a fin de que este golpe de agua que limpiará la turbidez del agua en los diques.