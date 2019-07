#TíaMaría: TURISTA TILDA DE “DELINCUENTES” A MANIFESTANTES ANTIMINEROS Una turista brasileña exigió a los manifestantes antimineros contra Tía María parar con la protesta y desbloquear las carreteras. Sumamente enfurecida por no poder trasladarse a una competencia de los Juegos Panamericanos que se lleva a cabo en Arequipa, los tildó de delincuentes. Según explica la mujer, ella viajaba con sus hijos, que son participantes de los Panamericanos, hacia un evento que se desarrolla en la ciudad. Sin embargo, en el trayecto, la vía por la que se desplazaban fue paralizada y obstaculizada por los antimineros de la zona; por lo que perdieron la oportunidad de competir. “Yo soy de Brasil. Mis hijos vinieron a una competencia aquí en Arequipa. Mire qué hacen con nosotros. Estuvimos 4 horas en un bus”, exclama enojada la turista, según se visualiza en un video publicado por Expresso. Cuando uno de los manifestantes le pregunta si sabe la razón por la que protestan, se muestra más enfurecida. “¡Es cosa de delincuentes! Estoy enojada, ¿dónde está la Policía? ¿Dónde está el presidente del país? ¡Estoy cansada!”, responde. Al ver que nadie respondía ante sus reclamos, sacó las medallas de sus hijos para demostrar que lo que afirmaba era cierto. Muy indignada, se las mostró a todos los presentes, antimineros y periodistas. “Uno viene a dejar plata en este país. En Brasil no pasa esto. Aquí hay camiones, los hombres ¿por qué no se ponen los pantalones? ¿Por qué el camión no pasa por ahí y acaba con esto?”, vociferó iracunda. “Vayan a Lima, pidan una orden al presidente. Nosotros no tenemos la culpa, ¡somos turistas caramba! ¡Estoy harta! ¿Dónde están los valores?”, agregó. #tacna #arequipa #lima