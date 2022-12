Manifestantes queman llantas y saquean sede del Ministerio Público de Huanta tras muerte de estudiante

Residentes de Aycas queman sede del Ministerio Público de Huanta | Fuente: RPP

Familiares y pobladores de la comunidad de Aycas, en el distrito de Luricocha, en la provincia de Huanta (región Ayacucho), quemaron llantas y saquearon la sede del Ministerio Público del distrito de Huanta, como protesta contra la decisión de dejar en libertad a los implicados del asesinato del joven Daniel Quispe (18), el último fin se semana.

Los manifestantes ingresaron al local de la Fiscalía Provincial, sacaron un conjunto de carpetas fiscales y los lanzaron al fuego.

Los efectivos policiales lanzaron gas lacrimógeno para disipar y controlar a los manifestantes. Sin embargo, los pobladores se agruparon y atacaron también la sede del FP-Vraem y la dirección de Investigación Criminal de Huanta.

De acuerdo a Radio Buenza de Huanta, los manifestantes lograron prender fuego al interior, pero los bomberos lograron llegar para controlar el fuego.

Durante las protestas, se ha visto claramente el reducido número de efectivos policiales que en un determinado momento tuvieron que repleglarse al verse superados en cantidad por los manifestantes.

Manifestantes queman llantas y saquean sede del Ministerio Público de Huanta | Fuente: RPP

Cinco heridos

Al menos cuatro trabajadores de la dirección de Medicina Legal de la Fiscalía Provincial de Huanta y un manifestante resultaron heridos durante la protesta.



La médica legista, Hatsumi Atencio, relató a RPP Noticias que los manifestantes quemaron llantas en la puerta de ingreso de la fiscalía y tomaron el primer piso de las instalaciones golpeando a los trabajadores, quienes tuvieron que huir.

Mientras, otro grupo se quedaron retenidos en el segundo piso, a causa del fuerte humo que emanaba las llamadas quemadas, quiénes finalmente pudieron huir del local.

"Ellos han agredido a gente inocente, personal ha salido herido, la seguridad tiene heridas contusas. Lo único que esperamos es que se haga justicia, que se investigue por qué nos han abandonado y dejado solos", expresó Hatsumi Atencio.

Panorama de la sede del Ministerio Público en Huanta (Ayacucho) tras el ataque de un grupo de pobladores a raíz de la muerte de un estudiante. | Fuente: RPP

Según información del hospital de Huanta, los cuatro trabajadores de la citada sede del Ministerio Público tuvieron golpes en diferentes partes del cuerpo y se encuentran estables.

"Protestas no legitiman la violencia"

La Defensoría del Pueblo se pronunció, vía Twitter, tras la toma del local de la Fiscalía de Huanta y aseguró que se coordinó la "inmediata intervención" del Frente Policial Vraem, a fin de garantizar la integridad física y seguridad de la población.

"Las protestas por investigación del asesinato de un joven de 18 años no legitiman la violencia. Supervisamos actos de investigación del personal fiscal y policial, y acompañamos a padre de víctima, quien pidió nuestra intervención ante la Fiscalía", publicó.

Junta de Fiscales pide más presencia policial



Serapio Edmundo Miranda Gutiérrez, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ayacucho, acaba de solicitar mayor personal policial para resguardar la sede del Ministerio Público de Huanta.



Según informó la oficina de comunicaciones del distrito fiscal de Ayacucho, el pedido se hizo ante la jefatura del Frente Policial del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, a la cual corresponde la provincia de Huanta.

Protesta violenta en Ayacucho | Fuente: RPP

Crimen de escolar

Daniel Quispe Bautista, un escolar de 18 años, fue asesinado por uno de sus compañeros de colegio en el distrito de Lauricocha, en la ciudad de Huanta (Ayacucho).

El hecho ocurrió cuando la víctima salió a beber licor con tres amigos.

Y fue uno de los estudiantes el que confesó el crimen y reveló el lugar donde enterraron el cuerpo del joven.

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró detener a dos de los tres presuntos implicados en el asesinato del escolar, pero fueron liberados por la fiscalía.





Las protestas por investigación del asesinato de un joven de 18 años no legitiman la violencia. Supervisamos actos de investigación del personal fiscal y policial, y acompañamos a padre de víctima, quien pidió nuestra intervención ante @FiscaliaPeru. (2/2) — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) December 1, 2022

