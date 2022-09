Los restos están relacionados a la ocupación principal de la colina Santa Apolonia o Apu Rumitiana, que corresponde a la Cultura Cajamarca o Caxamarca, entre los años 500 d.C. a 1300 d.C. | Fuente: Proyecto de Investigación Arqueológica de la Colina Santa Apolonia

Un grupo de arqueólogos halló los restos óseos de dos infantes que probablemente fueron sacrificados a modo de ofrenda en la colina Santa Apolonia, en Cajamarca, donde se asentó la cultura Caxamarca entre los años 500 y 1300, informaron este miércoles el Ministerio de Cultura.

Según un comunicado de la institución, los investigadores encontraron, junto a los restos de estos dos infantes, producción textil y abundante evidencia de camélidos.

"A modo de ofrenda"

Además, la directora del proyecto de excavación, Solsiré Cusicanqui, resaltó el descubrimiento de otros espacios arquitectónicos, como recintos y plataformas, que seguramente sirvieron a la cultura Caxamarca para la preparación de alimentos y bebidas como la chicha.

El contexto funerario, según detalló, presenta un tupu o prendedor de cobre a la altura de la boca, con un personaje con forma de felino, grabado en la parte superior.

Puntualizó que los restos de los niños fueron dispuestos "posiblemente a modo de ofrenda" en el cerro Santa Apolonia, ubicado en Cajamarca, a más de 2.760 metros sobre el nivel del mar.



Los arqueólogos hallaron un tupu (prendedor) de cobre a la altura de la boca en el contexto funerario. | Fuente: Proyecto de Investigación Arqueológica de la Colina Santa Apolonia

"Estos descubrimientos permiten conocer más de nuestro origen prehispánico y refuerzan la condición arqueológica e intangible de este lugar emblemático, que forma parte de la memoria colectiva de todos lo cajamarquinos", sostuvo la directora de la Dirección Descentralizada de Cultura de Cajamarca, Judith Padilla.

Estos recientes hallazgos se realizaron durante la segunda etapa de investigaciones en Santa Apolonia que, según el Ministerio de Cultura, tiene como objetivo "conocer y buscar evidencia que explique más sobre la cultura Caxamarca", una civilización preincaica que entre los años 500 y 1300 ocupó la colina, actualmente convertida en atractivo turístico de la región.

Las excavaciones son fruto del trabajo conjunto entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Escuela Taller San Antonio, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Universidad de Harvard.

(Con información de EFE)

Los recientes hallazgos se realizaron durante la segunda etapa de investigaciones en Santa Apolonia que tiene como objetivo "conocer y buscar evidencia que explique más sobre la cultura Caxamarca". | Fuente: Proyecto de Investigación Arqueológica de la Colina Santa Apolonia

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Gabriela Calderón Valencia, cirujana oncológica de mamas y tejidos blandos, explicó que se denomina grupo joven para cáncer de mama cuando la mujer es menor de 40 años. Precisó que en países desarrollados la prevalencia es de 5% a 7 % en menores de 40 y en países no desarrollados un 20% por ciento. Podría ser por falta de atención oportuna y a la falta de diagnóstico adecuado. Señaló que muchas veces la paciente joven llega con síntomas y no se les hace caso y el médico tratante debe ser muy minucioso con el grupo de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Deben acudir a un nivel primario y si no encuentra solución, debe ir a un segundo nivel de atención.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.