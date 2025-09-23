Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Cajamarca: Contraloría advierte deficiencias en el agua potable que ponen en riesgo la salud de la población

La Contraloría revela fallas críticas como grietas y filtraciones en los reservorios.
La Contraloría revela fallas críticas como grietas y filtraciones en los reservorios. | Fuente: Difusión
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La entidad detectó que no se realizan mantenimientos periódicos en las captaciones de los ríos Grande, Porcón y Ronquillo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Contraloría advirtió que el agua potable que consume la población en Cajamarca podría contener partículas de óxido y otros agentes contaminantes debido a la falta de mantenimiento en las captaciones, plantas de tratamiento y reservorios administrados por SEDACAJ. 

Según la institución, el servicio de control simultáneo, realizado el 5 de septiembre en los sistemas de tratamiento de agua potable de la EPS SEDACAJ SA, detectó que no se realizan mantenimientos periódicos en las captaciones de los ríos Grande, Porcón y Ronquillo; ni en las plantas de tratamiento El Milagro y Santa Apolonia, ni en los seis reservorios que abastecen a la ciudad.

El informe de la Contraloría revela también fallas críticas como grietas en las estructuras de concreto, oxidación avanzada en componentes metálicos, compuertas y válvulas en mal estado que provocan pérdida de agua, sistemas eléctricos sin protección ni pozo a tierra, y reservorios con escaleras oxidadas que comprometerían la calidad del agua almacenada. Además, uno de los reservorios se encuentra totalmente inoperativo.

También se detectó la ausencia de medidas de seguridad, como botiquines sin medicamentos vigentes, falta de extintores y equipos de protección personal, servicios higiénicos inadecuados y cámaras de vigilancia sin registros de grabación. Estas condiciones, según la Contraloría, no solo exponen al personal operativo a riesgos de accidentes, sino que también podrían derivar en contaminación del suministro.

El informe ya fue remitido al Directorio de la EPS SEDACAJ para que disponga las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Video recomendado
Tags
Cajamarca Contraloría

Más sobre Cajamarca

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA