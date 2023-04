Cajamarca: nuevo brote de 90 casos de dengue en la provincia de Contumazá a raíz de lluvias

En la región Cajamarca, la provincia de Jaén contempla el 75% de casos de dengue, Contumazá y San Ignacio el 15% respectivamente. | Fuente: RPP

Un total de 90 casos de dengue fueron detectados en el distrito de Tembladera, en la provincia de Contumazá, durante la última semana, indicó el doctor Julio Vidaurre, director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca.

Julio Vidaurre explicó que la acumulación de lluvias es un factor que favorece la proliferación del zancudo del dengue.



Además, la autoridad señaló que la semana previa se tuvo un promedio de dos a tres casos diarios, mientras que la última semana se han tenido entre nueve y 10 contagios al día.

"Como tenemos en el valle del Jequetepeque, desde Choropampa hasta Pitura, que es la frontera con La Libertad, en el trayecto tenemos la localidad de Tembladera, donde tenemos un brote que se dio la semana pasada con 90 casos. Y eso sumado a Chilete, el cual está llegando a 250 casos por la red Contumazá", señaló.



Contumazá tiene 250 casos

A la fecha, la provincia de Contumazá tiene cerca de 250 casos de dengue, por lo que la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, en conjunto con las autoridades locales y empresas privadas han iniciado la intervención en la zona con una fumigación en tres tandas.



En la región Cajamarca, la provincia de Jaén contempla el 75% de casos de dengue, Contumazá y San Ignacio el 15% respectivamente. Sin embargo, Julio Vidaurre explicó que los contagios en Jaén tienen una tendencia a la baja, mientras que el monitoreo del nuevo brote en Contumazá está siendo constante.

