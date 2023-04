La Libertad: niña de 9 años fallece a causa del dengue hemorrágico y se convierte en la primera víctima de la región

El padre de la niña fallecida a causa de dengue hemorrágico denunció una presunta negligencia médica. | Fuente: RPP

Este miércoles 26 de abril se reportó la primera víctima mortal de dengue hemorrágico en el distrito de La Esperanza, en la región La Libertad. Se trata de una niña de 9 años, quien falleció a causa de una presunta negligencia médica, según indicó el padre de la víctima Malaquias Chihuala De la Cruz.

El padre de la menor relató que su niña empezó a presentar síntomas desde el viernes 21 de abril; sin embargo, no acudió a la posta médica hasta dos días después al ver que su pequeña seguía con fiebre. El progenitor de la víctima denunció que los médicos no le dieron una atención adecuada a su hija, pues la enviaron a su casa después de conocer los análisis de laboratorio que arrojaban dengue, con una receta que indicaba solo la ingesta de paracetamol.

“Me siento indignado y defraudado por esta forma de política que lleva el puesto de salud. Lamentablemente, mi hijita salió el viernes por la tarde de su colegio y tenía una fiebre leve y nosotros pensamos que era cualquier fiebre, el sábado seguía igual y el domingo, al no ver cambios, nos fuimos al establecimiento de salud. Ahí, una doctora nos atiende y le sacan análisis en el laboratorio y da positivo a dengue. Con las pruebas, me dieron un paracetamol y (me dijeron) que me vuelva a mi casa”, relató el padre de la menor en RPP Noticias.

“Mi hija seguía con vómitos y fiebre agresiva por eso la llevo al centro de salud. Ahí atienden cuando están de 38.5 (de fiebre) para arriba, el resto de los días no, te hacen formar colas desde las 2 o 3 de la mañana para que puedan atenderte”, agregó.

Tras regresar a su casa, el padre de la niña afirmó que su pequeña seguía con los mismos síntomas, por lo que volvió a acudir al centro de salud el lunes 24 de abril, siendo atendido tres horas después de su llegada a pesar de la fuerte fiebre que presentaba la menor.

“Yo pensaba que era leve, me vengo a mi casa trayendo a mi hija, pera el lunes continuaba igual, la traje otra vez a las 4:00 p.m. para que la vuelvan a atender. Me atendieron recién a las 7:00 p.m. y salí a las 8:30 a.m. de la clínica, le colocaron un suero y me hicieron comprar afuera en la farmacia una ampolla, le colocaron y terminando aparecen y me envían a casa”, acotó.

Posteriormente, el martes 25, la pequeña se agravó y empezó a vomitar sangre. El padre denunció que los médicos del centro de salud se demoraron en auxiliar a su hija.

“Cuando regreso a mi casa, mi hija estaba más agitada. La fiebre estaba igual y para el martes a las 5:00 a.m. vomitó sangre y voy de emergencia llevándola otra vez. La llevé a las 6:00 a.m. Desde las 6:00 a.m. no me atendieron hasta las 8:00 a.m. Ellos me dejaron en el tópico, entraban, la miraban, no son capaces de atender, no tienen la medicina y no tienen el material”, finalizó Malaquias Chihuala De la Cruz.

Gerente regional de salud anuncia investigación

Tras conocer el caso y dar a conocer el primer fallecimiento por dengue hemorrágico, el gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, anunció que se reunirá con los especialistas para analizar el caso y determinar si hubo responsabilidad del personal del establecimiento de salud en el deceso de la menor. Si se llega a esta conclusión, aseguró que sancionarán a los culpables.





NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: