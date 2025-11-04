Cajamarca: rescatistas de Piura se unen a la búsqueda de niña desaparecida tras caer en una quebrada

La menor está desaparecida desde hace una semana, cuando iba con su madre tratando de cruzar el río Tabaconas.

Rescatistas de Virgen del Carmen, provenientes de Huancabamba (Piura), se sumaron a los trabajos de búsqueda de una menor que fue arrastrada por una quebrada hace una semana en el caserío Palmapampa, distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio, región Cajamarca. Así lo informó el hermano de la niña, Dan Farceque.

El familiar explicó que los rescatistas huancabambinos permanecerán dos días en la zona, mientras la familia, vecinos y autoridades locales continúan apoyando las labores. Las acciones se concentran en el tramo donde estaban la menor y su madre, Natividad Santos, cuando intentaban cruzar la quebrada.

De acuerdo con el testimonio de Dan Farceque, ambas mujeres pasaban el cauce utilizando un palo que servía como improvisado puente. Durante el cruce, la niña aparentemente se resbaló y cayó al agua; su madre trató de rescatarla, pero también fue arrastrada por la corriente. El cuerpo de ella fue hallado al día siguiente y sepultado el último domingo.

La menor es la penúltima de siete hermanos y, según su familia, acostumbraba a acompañar a su madre para cuidar los animales en la zona alta del caserío. La familia solicita mayor apoyo logístico para continuar las labores de búsqueda.