Buzos de una asociación de pescadores realizó este lunes la búsqueda de Eduardo Chumpitaz en la playa Cavero. | Fuente: RPP

Los familiares del sereno de la Municipalidad de Ventanilla, Eduardo Chumpitaz, pidieron este lunes redoblar la búsqueda del joven desaparecido hace seis días, cuando ingresó al mar de la playa Costa Azul para rescartar a un adolescente de 16 años.

Eduardo Chumpitaz ingresó al mar, el pasado 27 de julio, junto a otros dos serenos para salvar al adolescente que se ahogaba. Sin embargo, nunca salió de las aguas.

Familia de sereno pide apoyo

Leslie Chumpitaz, prima del sereno, solicita que se intensifique la búsqueda y refiere que recién hoy una asociación de pescadores ha iniciado una búsqueda mar adentro en la playa Cavero.

"Hasta el momento son ya seis días que él está desaparecido y lo que pide toda la familia es que siga la búsqueda y que continúen apoyándonos para poder encontrar a mi primo", indicó.



"El día de hoy recién han ingresado los cinco buzos que he indicado y ellos están ahora mar adentro. Por eso estamos esperando que puedan salir para ver si tienen alguna novedad. Ojalá sea positiva", añadió la joven.



El último 29 de julio fue el cumpleaños de Eduardo Chumpitaz y la familia no lo pudo celebrar como todos los años. Ahora esperan que se intensifique el apoyo logístico de la Municipalidad de Ventanilla, de la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú.

