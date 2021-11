Esta denuncia llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

Vecinos de La Perla, en el Callao, denunciaron que las inmediaciones del malecón de la avenida Costanera se han convertido en un basural y en un refugio de indigentes.

A través del Rotafono, los residentes señalaron que esto ocurre entre la avenida Santa Rosa y la calle Tarata, en las proximidades de la playa.

Personas irresponsables no solo arrojan sus desperdicios, sino también desmonte.

Pedido a las autoridades

Los vecinos han pedido al municipio de La Perla y al gobierno regional del Callao tomar cartas en el asunto, ya que esto no solo es un atentado contra el medioambiente, sino que la zona se ha vuelto peligrosa.

“La zona está hecha un verdadero basural, con presencial de indigentes. La Municipalidad de La Perla y el gobierno regional no toman cartas en el asunto, no limpian la zona. El Callao no puede seguir así”, manifestó una residente.



