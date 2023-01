Pedro Spadaro, anunció que a partir del 28 de mayo la Municipalidad Provincial del Callao asumirá el trabajo de las fotopapeletas. | Fuente: Municipalidad Provincial del Callao

El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, anunció este martes que no renovará el contrato a la empresa encargada de las fotopapeletas en su jurisdicción, que vence el 28 de mayo, debido a que el consorcio no cumplió con "una serie de factores" y por cometer "abusos"



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Pedro Spadaro señaló que el Consorcio Tránsito Ciudadano tuvo el "monopolio de la imposición de multas" en el Callao durante 16 años, por lo que se pidió una auditoría al contrato de la cual ya se conocen algunas observaciones.



"De acuerdo a lo que hemos informado el dia de ayer al Concejo Municipal no se le concederá un solo día más a esta empresa por varios motivos (...) lo que ha sucedido en el Callao es que este Consorcio Tránsito Ciudadano no ha cumplido con una serie de factores que estaban colocados en su contrato", dijo.

"Abusos y arbitrariedades"

Pedro Spadaro explicó que el Consorcio Tránsito Ciudano no cumplió con la modernización en la semaforización del Callao, no hizo una inversión en el mejoramiento de las vías y denunció una "serie de abusos y arbitrariedades" que sufrió la población por parte de la empresa.



"El esconderse sin la señalización adecuada para imponerle una multa per se solamente por colocarle una multa y que además tenga que reclamar ante un tercero y estos reclamos hasta el día de hoy no se han resuelto, y que además tengan que enbargarle cuentas y extraerle el dinero, no es un fin educativo o un fin de mejorar el tránsito en el Callao. Obviamente lo que se ve es un fin lucrativo", lamentó.

Pedro Spadaro anunció que a partir del 28 de mayo la Municipalidad Provincial del Callao asumirá el trabajo de las fotopapeletas y buscar invertir los montos recaudados en señalización, semaforización y mejoramiento de las vías.

"Se imponen aproximadamente dos mil papeletas diarias, de las cuales son notificadas entre 1 200 a 1 600, aproximadamente son entre tres a cuatro millones de soles que la empresa factura mensualmente", aclaró.

Asimismo, Pedro Spadaro informó que se logró una amnistía de fotopapeletas al 80 % de descuento para que los afectados puedan regularizar su situación ante sanciones "impuestas indebidamente".







