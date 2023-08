Callao: bebé de dos años fallece tras ser arrollado por un camión

Callao Callao: padres piden justicia tras muerte de su hijo arrollado por un camión

Un niño de dos años falleció luego de que un camión tipo furgón lo atropellara en el Callao. El hecho se produjo frente a un minimarket ubicado en la cuadra siete del jirón Colón.

Las cámaras de seguridad mostraron cómo el menor, quien iba paseando en un cochecito de juguete y en compañía de su madre, intentó cruzar la pista junto a ella. Sin embargo, termina siendo arrollado por el vehículo, pues el conductor al parecer no se habría dado cuenta que el pequeño estaba cruzando la pista.

Los padres, ambos de Huancayo, trabajaban en la capital dedicándose al comercio ambulatorio y esperan en las próximas horas recuperar el cuerpo del bebé para enterrarlo en su ciudad natal.

Jens Flores, padre de la víctima, solicitó a través de RPP Noticias que un abogado los represente para las diligencias respectivas y determinar las responsabilidades del caso. Además, comentó que el chofer del camión cuenta con tres defensores legales.

"Pido un abogado para hacer justicia por un bebé de dos años. La Policía Nacional no me está apoyando en nada en este momento. Hicieron la reconstrucción [del accidente] sin colaborar con nosotros, no nos avisan nada de lo que está pasando", sostuvo el papá de la víctima.

Algunos testigos del accidente comentaron que el chofer del camión habría invadido parte de la vereda donde estaba caminando el menor.