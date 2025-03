Callao: trabajador muere tras caer en una máquina trituradora de harina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría del sector, peritos de criminalística y personal del Ministerio Público. S | Fuente: RPP

La Policía Nacional investiga la muerte de un operario de una planta industrial en la provincia constitucional del Callao. La víctima fue identificada como Elías Salinas Medina y laboraba desde hace tres años en este lugar.

La planta estaba ubicada en la avenida Playa Oquendo y se encarga de la fabricación de harina para consumo animal.

De acuerdo con familiares del hombre de 46 años, la víctima habría caído en una máquina trituradora.

"No tiene ni casco. Hay una máquina como extractador que llama gusano. Esa máquina muele las plumas, carne podrida y fabrican harina. Su trabajo era de operario, solamente hace limpieza. Pero ahí le han mandado como tres o cuatro metros arriba. Le han mandado limpiar a esa máquina", dijo uno de los familiares.

"No, yo tampoco no sabía. Yo vine cuando me llamó mi cuñado. No querían ni abrir la puerta. Esperé casi una hora o dos horas. A la fuerza he entrado. Justo una señora entró y he tenido que entrar a su lado. Pido justicia. Mi esposo no es tan viejo. Mi esposo está joven todavía", agregó su esposa.

Todavía no llegan representantes de la municipalidad del Callao

Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría del sector, peritos de criminalística y personal del Ministerio Público. Sin embargo, no han llegado representantes de la municipalidad de la provincia constitucional del Callao, que es uno de los requerimientos de la familia para supervisar las condiciones laborales de este negocio agroindustrial y que informen en qué condiciones trabajaba este hombre.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha emitido una orden de inspección a fin de investigar el hecho y comprobar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.