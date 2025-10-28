Otro chofer fue asesinado en pleno estado de emergencia: lo atacaron cuando circulaba por la avenida Gambeta en el Callao

Un conductor de la empresa Liventur fue asesinado a balazos la noche de este lunes en la avenida Néstor Gambeta, en el Callao, por atacantes que se movilizaban en una motocicleta, y se trataría de la segunda víctima mortal de presuntos extorsionadores en la provincia chalaca en lo que va del estado de emergencia decretado por el gobierno hace una semana.

La víctima, identificada como José Johnny Esqueche Ningles de 47 años y conocido entre colegas como "brujito", recibió múltiples impactos de bala mientras estaba a bordo de su vehículo, una combi de transporte público.

Tras el ataque fue trasladado de inmediato al Hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las heridas.

El ataque generó el bloqueo de la avenida en dirección de Ventanilla hacia el Callao por parte de conductores y cobradores, quienes anunciaron un apagón de motores en diversas líneas de transporte público en protesta por el crimen.

Varios conductores que expresaban su indignación en la zona donde se perpetró el crimen, dijeron a RPP que son víctimas de extorsión de al menos dos bandas criminales. De acuerdo a sus testimonios, los extorsionadores les solicitan 5 soles por chofer al día aunque no salga a trabajar.

Indicaron que una de las bandas opera en la avenida Argentina y otra en la ruta hacia el Callao. El chofer asesinado también era víctima del cobro de cupos de estas organizaciones criminales, según el testimonio de sus colegas.

Tras bloquear la avenida Gambeta por varias horas, los conductores liberaron la vía pasada la medianoche.

Violencia en el Callao

Este es el segundo asesinato de un chofer en la avenida Néstor Gambeta en menos de una semana. El pasado 24 de octubre, Walter Leoncio Sandoval Castro (53), conductor de la empresa Ramón Castilla, fue acribillado por sujetos en motocicleta en la cuadra 11 de la misma avenida.

El ataque dejó herido a un pasajero con una lesión en la pierna izquierda, quien fue trasladado a un hospital.

La empresa Ramón Castilla venía recibiendo amenazas por parte de una organización criminal, según autoridades.

El crimen ocurrió en el tercer día del estado de emergencia, decretado el pasado 21 de octubre por el Ejecutivo para combatir la inseguridad en los distritos del Callao y Lima Metropolitana.