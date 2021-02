Este es el panorama afuera del local de la empresa Criogas, en el Callao. | Fuente: RPP / Edgardo Reto

Más de cien personas pasaron la noche afuera del local de la empresa Criogas, en el Callao, a la espera de este negocio retome la atención al público y así puedan recargar sus balones de oxígeno medicinal para sus parientes graves con la COVID-19.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a la zona y comprobó que decenas de personas han dormido en la intemperie, en cartones, carpas o colchones, con la esperanza de que este miércoles el empresario Luis Barsallo, conocido como el ‘Ángel del Oxígeno’, pueda reabrir su negocio.

Sin embargo, esto difícilmente ocurrirá hoy. Nuestro reportero se comunicó con Barsallo, quien le señaló que no tiene una fecha exacta para volver a atender, ya que hay desabastecimiento de oxígeno medicinal en el país. Según contó, su proveedor está priorizando a instituciones gubernamentales.

Debido a esta situación, Criogas dejó de atender el pasado viernes.

Pedido de ayuda

Marisol Medina, una de las personas en la cola, hizo un desesperado pedido de ayuda, ya que su hermano, de apenas 38 años, necesita con urgencia el oxígeno para poder seguir viviendo. Ella ha recorrido ocho locales en Lima y Callao y no encuentra el preciado recuerso.

“No hay oxígeno en todo Lima. Pido al Gobierno que no se olviden de los familiares que necesitan oxígeno, que necesitan cama UCI. Siento que se están olvidando, dando prioridad nomás a las vacunas. Pero no hay oxígeno”, manifestó entre lágrimas.

Su hermano, Raúl Medina Vera, se encuentra internado en el Hospital Loayza con el 35 % de los pulmones dañados por la enfermedad, y necesita ser trasladado con urgencia a UCI. Lamentablemente, no hay disponibilidad de camas en esta unidad.



