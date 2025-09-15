Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Cusco: al menos 10 personas resultaron heridas durante enfrentamiento entre comuneros y policías camino hacia Machupicchu

Cusco: al menos 10 personas resultaron heridas durante enfrentamiento entre comuneros y policías camino hacia Machupicchu
Cusco: al menos 10 personas resultaron heridas durante enfrentamiento entre comuneros y policías camino hacia Machupicchu
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

De acuerdo a información preliminar, agentes de la Policía Nacional buscaban liberar la vía de tren que fue bloqueada por manifestantes en el sector de Coriwayrachina, ocasionando que comuneros y agentes se enfrentaran en la zona.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos 10 personas, entre varones y mujeres, resultaron heridas durante un enfrentamiento entre la Policía Nacional y comuneros en el sector Coriwayrachina, que se ubica en el trayecto de la vía de tren entre el distrito cusqueño de Ollantaytambo y Machupicchu Pueblo, informaron fuentes de RPP. 

De acuerdo a información preliminar, agentes de la Policía Nacional buscaban liberar la vía de tren que fue bloqueada por manifestantes en el sector de Coriwayrachina, ocasionando que comuneros y agentes se enfrentaran en la zona. 

De acuerdo a videos compartidos desde el lugar, se observan a hombres vestidos de civil, heridos, y a otro grupo de manifestantes entre varones y mujeres, intentar avanzar cerca a la vía de tren, mientras un contingente policial, provistos de cascos y escudos impiden el paso de los protestantes.

Este enfrentamiento se dio en medio de conflictos sociales en Machupicchu Pueblo, debido a que una parte de la población pide el pronto traslado de buses de la empresa San Antonio de Torontoy hacia el distrito tras la culminación de la concesión de CONSETTUR el pasado 4 de septiembre. Este traslado se vio afectado por el corte de frenos de plataformas de tren que debían llevar buses de esta empresa, caso que es investigado por la Policía Nacional.

Más temprano, el general de la Policía en Cusco, Julio Becerra, dijo que agentes detendrían a manifestantes que bloqueen la vía de tren. En el lugar 100 policías permanecen para garantizar el orden público, indicó el jefe policial.

Video recomendado
Tags
Machupicchu protesta

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA