Cusco: al menos 10 personas resultaron heridas durante enfrentamiento entre comuneros y policías camino hacia Machupicchu

Al menos 10 personas, entre varones y mujeres, resultaron heridas durante un enfrentamiento entre la Policía Nacional y comuneros en el sector Coriwayrachina, que se ubica en el trayecto de la vía de tren entre el distrito cusqueño de Ollantaytambo y Machupicchu Pueblo, informaron fuentes de RPP.

De acuerdo a información preliminar, agentes de la Policía Nacional buscaban liberar la vía de tren que fue bloqueada por manifestantes en el sector de Coriwayrachina, ocasionando que comuneros y agentes se enfrentaran en la zona.

De acuerdo a videos compartidos desde el lugar, se observan a hombres vestidos de civil, heridos, y a otro grupo de manifestantes entre varones y mujeres, intentar avanzar cerca a la vía de tren, mientras un contingente policial, provistos de cascos y escudos impiden el paso de los protestantes.

Este enfrentamiento se dio en medio de conflictos sociales en Machupicchu Pueblo, debido a que una parte de la población pide el pronto traslado de buses de la empresa San Antonio de Torontoy hacia el distrito tras la culminación de la concesión de CONSETTUR el pasado 4 de septiembre. Este traslado se vio afectado por el corte de frenos de plataformas de tren que debían llevar buses de esta empresa, caso que es investigado por la Policía Nacional.

Más temprano, el general de la Policía en Cusco, Julio Becerra, dijo que agentes detendrían a manifestantes que bloqueen la vía de tren. En el lugar 100 policías permanecen para garantizar el orden público, indicó el jefe policial.

