Cusco: Dos incendios afectan diferentes sectores del Valle Sagrado de los Incas

La población en el Cusco pide ayuda a las autoridades para que puedan controlar el fuego que se ha extendido en las últimas horas.

Cusco: Incendios afectan diferentes sectores del Valle Sagrado de los Incas | Fuente: Rotafono RPP

Dos incendios forestales se registraron de manera simultánea este domingo en el Valle Sagrado de los Incas. El primero se ha dado en el cerro del centro poblado de Huycho, ubicado en el distrito de Huayllabamba, provincia de Urubamba, región Cusco, según reportaron pobladores de la zona.

De acuerdo a la información brindada por María José Albán, ciudadana de la zona, a RPP, el hecho se inició desde el mediodía y el fuego se ha extendido por toda la falda del cerro, consumiendo toda la vegetación del lugar, por lo que temen que siga expandiéndose y llegue a las viviendas de la zona.

El segundo incendio se dio en el sector de Huaran, en la provincia de Calca. De acuerdo a la población de la zona, comenzó a las 5:30 p. m. de este domingo y se ha expandido peligrosamente a pesar del trabajo de brigadas.

Las familias que viven en dicho lugar alertaron que el fuego está bajando a gran velocidad por el viento, además ha bordeado la montaña por arriba.