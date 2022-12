El aumento progresivo e insuficiente del aforo, las advertencias de afectación del patrimonio cultural, denuncias de mafias en la venta de boletos, protestas y turistas varados o sin ingresar han caracterizado las últimas visitas al lugar. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemy Mamani

La ciudad inca de Machu Picchu, ubicada en Cusco, sigue siendo el destino preferido para cualquier ciudadano del mundo. Sin embargo, este 2022 que se va, justo cuando su reactivación se hizo más intensa, el sitio arqueológico se enfrentó a diversos problemas que pueden impactar en el 2023.

El aumento progresivo e insuficiente del aforo, las advertencias de afectación del patrimonio cultural, denuncias de mafias en la venta de boletos, protestas y turistas varados o sin ingresar han caracterizado las últimas visitas al lugar. Para Carlos González, representante del colectivo de operadores turísticos de la región Cusco, lo sucedido en 2022 traerá consecuencias.

"Podríamos tranquilamente llegar a un 60 % de los números del 2019 en Machu Picchu. Ese es un buen deseo: pero si es que seguimos con los conflictos sociales, si tenemos un estado que no atiende las necesidades de nuestra población y no generamos paz social, eso no va a suceder", dijo.





Pobladores de Machupicchu pueblo bloquean la vía férrea e impiden que el tren de Peru Rail parta hacia Cusco. Escena de julio del 2022. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

La estación de trenes de Ollantaytambo, en la provincia de Urubamba, con presencia policial debido a las protestas, en julio del 2022. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Machu Picchu: ¿Cuánto es el desgaste de la llacta?

El nuevo aforo, sin estudio previo, también preocupa. Entidades como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), y expertos como Luis Jaime Castillo, exministro de Cultura, advirtieron que Machu Picchu podría integrar la lista de patrimonios culturales en riesgo. Teresa Campos, trabajadora de la Dirección de Cultura Cusco, confirmó los daños en la ciudad de los incas.

"Hay contados milímetros de desgaste por año. Dentro de unos años ya no vamos a tener escalinatas de piedra, porque el desgaste de la piedra y de la alta cantidad de visitantes amenaza a la llaqta, por ejemplo, el Intiwatana, Palacio del Cóndor, el sitio sagrado de la explanada... Esos lugares se vuelven altamente sensibles”, explicó.

La proyección de llegada de turistas para el 2023 se ha reducido, según señala Jhon González, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco.

"Estamos hablando de un 30 % menos de lo que teníamos en prepandemia. En prepandemia teníamos un ingreso a Machu Picchu que es lo que nosotros tomamos como referencia, entre 5 mil a 6 mil visitantes diarios. Ahora estamos con 4 mil 44 visitantes", señaló.

En el distrito de Machupicchu, un turista muestra un cartel para pedir que se reanude la venta de boletos de ingreso al complejo arqueológico. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Kilómetro 88, donde la población bloqueó los rieles para evitar que los trenes circulen. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Machu Picchu: "Se sienten decepcionados"

Además, en el 2022, Machu Picchu enfrentó paros, bloqueos, suspensión del servicio de trenes y anuncios de cierre de los parques arqueológicos por parte de los trabajadores CAS de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Según la Cámara de Comercio de Cusco, anuncios de este tipo generan pérdidas de un millón de soles diarios.

Operadores turísticos como Amparo Mejía hablan del impacto que esto genera en algunos turistas.

"Cuando llegan aquí se sienten decepcionados y llevan comentarios negativos a sus países y debido a esto se obtiene que ellos cancelan otras muchas visitas a Machu Picchu y optan por visitar a otros lugares turísticos", comentó.





Era julio del 2022, y en Machupicchu pueblo se celebraban las Fiestas Patrias... Y en plena ceremonia, apareció un grupo de manifestantes que hizo suspender el evento. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Machu Picchu: Qué dicen los turistas

Las posiciones son divididas entre los turistas. Por ejemplo, Raúl Hurtado de El Salvador dice que no cancelaría su viaje ante anuncios de paro. "Primordialmente venimos por el lugar, es algo significativo el lugar. Lo que pase alrededor o lo que sea, a veces pasa a segundo plano.

Sin embargo visitantes nacionales como Cindik Valentina de Lima, opinan lo contrario. "Cuando vi que iba a haber una paralización, yo estaba dubitativa pensando que este paro me iba a afectar a mí", recordó.

Declarado "Maravilla Mundial" en el 2007, Machu Picchu sigue siendo la referencia turística por excelencia del Perú, pero hay temas pendientes por ajustar de cara al 2023.

A finales de julio del 2022, un grupo de turistas se aglomera en las afueras de la municipalidad distrital de Machupicchu para reclamar que se habilite la venta de boletos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Un grupo de turistas nacionales espera, desde la madrugada, afuera del Centro Cultural Machupicchu, donde expenden boletos para ingresar a la llacta. Su objetivo es que se reanude la venta, y eso ocurrió recién al día siguiente. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jonathan Carlos

