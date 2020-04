Video: Intervienen al alcalde por incumplir inmovilización y su esposa agrede, insulta y tose a serenos

Este es el vídeo donde la mujer agrede, insulta y tose a serenos. | Fuente: Cortesía

El alcalde provincial de Quispicanchi (Cusco), Manuel Sutta Pfocco, y su esposa confrontaron a un sereno cuando este les pedía que cumplan con la orden de aislamiento, ya que la autoridad se encontraba fuera de su vivienda, el último domingo.

En el video, grabado por otro sereno, se aprecia cómo un agente le pide al alcalde que entre a su casa. Sin embargo, este le respondió con la frase: "Me encuentro en la puerta, no me molestes".

Cuando el efectivo le insistía a la autoridad, la esposa de Manuel Sutta salió de la casa, agredió al sereno y lo insultó. “Sal de ahí (…) ¡Nada me pasa! ¡Ignorante, bruto! ¡Qué (estudios) superiores vas a tener tú! ¿Tú de dónde sabes?”, le increpó.

En ese instante, el alcalde se acercó al agente que estaba grabando para impedir que siga filmando con el celular y forcejeó con él. Pero la pareja seguía negándose a entrar y ante el pedido de los serenos, la esposa tosió en la cara de uno de ellos con la aparente excusa de encontrarse “enferma”.

“No me voy a ir a mi casa, es más, estoy enferma (tose en la cara del sereno). ¿Por qué vienes acá? Han pasado cinco carros y no han dicho nada... Estamos en mi casa, tú me estás sacando. Ustedes han venido a fastidiar”, se ve en el video.