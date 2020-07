Crítica situación en la región Huánuco. Médicos se sienten abandonados por las autoridades. | Fuente: RPP Noticias

La decana del Colegio Médico de la región Huánuco, Darli Del Carpio, hizo un llamado al presidente de la República, Martín Vizcarra, y a la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, para atender la crisis que se vive en esta región, por la creciente demanda de pacientes con el nuevo coronavirus.

“Señor presidente venga a Huánuco. Ministra de salud venga y vea lo que realmente está sucediendo en Huánuco”, expresó.

Del Carpio en diálogo con RPP Noticias calificó la situación como una “catástrofe”, porque los médicos ya no tienen insumos y personal humano para seguir atendiendo a las personas contagiadas, que a la fecha suman casi 9 mil.

“Ya no sabemos de qué manera llamar la atención. En solo dos días 25 médicos se contagiaron. Algunos han sido llevados a Lima. Estamos en una catástrofe en Huánuco. Este es un llamado de auxilio para Huánuco. Hay un rebrote terrible”, indicó.

La representante de los médicos dijo que tampoco cuentan con oxígeno. El poco que tienen, ya no alcanza para atender las unidades críticas. El insumo que reciben llega desde la Oroya, pero demora en llegar hasta 5 horas. Lamentó que las autoridades no hay asumido un compromiso firme para luchar contra la pandemia.

“Lo hemos venido diciendo desde hace tres meses no tenemos oxígeno. Y no veo respuesta de las autoridades. Ya no queremos más reuniones o documentos, tras documentos que demuestran una inoperancia total”, agregó.

Además, remarcó que no recibieron los equipos de protección adecuados y los medicamentos ya se están agotando.

El panorama se agrava al interior de la región.

“Nos sentimos abandonados todo el personal. No tenemos más armas para seguir luchando en este momento. Tengo el llamado de las otras provincias, que no tienen una mascarilla. Es exponencial la cantidad de pacientes que estamos recibiendo”, finalizó.