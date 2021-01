El gobernador Juan Alvarado indicó que la implementación de la cuarentena en la región no le fue consultado. | Fuente: Gobierno Regional de Huánuco

El gobernador de Huánuco, Juan Alvarado, se mostró en contra de la cuarentena en la región desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero al ser catalogada en nivel extremo por el alto grado de contagios y muertes por la COVID-19.

Alvarado indicó que esta decisión no le fue consultado por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y que buscará conversar con el Ejecutivo para que se cambie esta decisión que considera dañina para la región.

Además, dijo que la inmovilización social obligatoria afectará a la economía regional, porque la mayoría de los huanuqueños trabaja a diario para sobrevivir.

“Nosotros no tenemos industria, una línea de trabajo, somos una región netamente de extrema pobreza que vivimos del sector estatal y de la agricultura. Yo pienso que el presidente de la República y los que han evaluado deben tener consideración en esos temas. Es injusto que nos hagan eso, porque la ciudadanía no soportaría 14 días de cuarentena sin trabajo, sabiendo que Huánuco vive de lo que he mencionado. Hemos dicho que haya mayores restricciones, sí, que se cumpla con mayor rigidez. Pero esta decisión es injusta”, dijo.

La autoridad señaló que la región necesita más recursos humanos, oxígeno y equipos de protección para atender a los enfermos de coronavirus, pedido que presentó el Comando Regional Covid-19 a la PCM.

Precisó que el comando pidió que se adelante la vigencia del toque de queda y señaló que tenían el compromiso de los municipios para controlar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en zonas críticas.

En contraste, la decana del Colegio Médico, Darly del Carpio, se mostró a favor de esta cuarentena. Precisó que solo hoy 25 personas han muerto por la COVID-19 y consideró que la reacción del gobierno fue muy tarde.

Subrayó que en los próximos días el personal de salud seguirá atendiendo más casos graves que se contagiaron hace semanas.