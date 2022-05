El Ministerio de la Mujer también se pronunció sobre lo sucedido en Huánuco | Fuente: Andina

El Ministerio Público abrió este martes una investigación preliminar por 60 días contra Neyer Arias Martínez y Clinton Elvis Zevallos Ambicho, ambos acusados por el presunto delito de violación sexual contra dos menores de 11 y 12 años. El suceso ocurrió en una escuela en Huánuco.

Además, las autoridades también incluyeron a otros cuatro adolescentes que habrían agredido sexualmente a niñas de 7,8 y 11 años en la misma escuela donde estudian.



La investigación es liderada por el fiscal provincial Rover Honorato García Escolástico, quien informó que las víctimas son estudiantes de la I.E. N.º 32791 del caserío Santa Rita del Sur, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea. Los presuntos agresores serían estudiantes de la misma entidad y dos adultos.



La Fiscalía ha solicitado las medidas de protección pertinentes a favor de las niñas agraviadas ante el Juzgado Mixto y ante la Demuna de la Municipalidad Distrital de Chaglla, a fin de que se inicie el proceso por riesgo de desprotección familiar.



Los padres de familia de las niñas ya brindaron su manifestación, además el Ministerio Público pidió que conduzcan a sus hijos a Tingo María para el respectivo reconocimiento médico legal de integridad sexual.

Sin embargo, 4 madres de familia de 5 menores se negaron a participar del procedimiento aduciendo que ellos no denunciaron el hecho. En tanto, la madre de uno de los menores sí permitió que se haga el reconocimiento médico, cuyo resultado fue negativo.

Docente fue quien dio la denuncia

La denuncia de las agresiones sexuales a las niñas fue realizado por la docente Denise Mingos Echevarría, directora de la institución ubicada en Pachitea.

La directora contó a RPP Noticias que acudió a la comisaría luego de que las niñas le contaron que desde hace tiempo eran abusadas por un adulto a quien identificaron y por 3 adolescentes. Ella pidió una investigación seria, pero también garantías para su vida por temor a represalias de los acusados y sus familiares.

"[Los niños] son el futuro, tenemos hijos y hay que ser empáticos, ponernos en su lugar. No me arrepiento de haber hecho esto (hacer la denuncia) quisiera que ahora me den garantías para mi vida", expresó la docente tras lo sucedido en Huánuco.

Al respecto, el Ministerio de la Mujer informó de las primeras acciones para ayudar a las menores agredidas sexualmente.

"Sobre el terrible caso de diez menores de edad que reportan haber sufrido agresiones sexuales en una Institución Educativa de Huánuco, informamos que ya se ha presentando la denuncia ante sede Fiscal. Asimismo, un equipo del Programa Nacional Aurora del MIMP seguirá atendiendo este caso de gran complejidad y acompañando a las víctimas en el proceso", fue el tuit del Ministerio de la Mujer publicado hace unos días.