Las autoridades investigarán lo sucedido en el colegio | Fuente: Andina

Once niñas de entre 5 y 14 años presuntamente fueron violadas sexualmente por un adulto de 43 años y 3 adolescentes estudiantes del colegio N 32797, ubicado en la localidad de Santa Rita Sur del distrito de Chaglla, en la provincia de Pachitea, región de Huánuco. La denuncia fue realizado por la docente Denise Mingos Echevarría, directora de la institución.

La directora contó a RPP Noticias que acudió a la comisaría, luego de que las niñas le contaron que desde hace tiempo eran abusadas por un adulto a quien identificaron y por 3 adolescentes. Ella pidió una investigación seria, pero también garantías para su vida por temor a represalias de los acusados y sus familiares.

"[Los niños] son el futuro, tenemos hijos y hay que ser empáticos, ponernos en su lugar. No me arrepiento de haber hecho esto (hacer la denuncia) quisiera que ahora me den garantías para mi vida", expresó la docente tras lo sucedido en Huánuco.





La docente señaló que desde el 2021 trabaja en esa institución educativa, pero por las clases virtuales recién este año tuvo contacto con sus estudiantes, quienes mostraron un comportamiento sospechoso. Según explicó, esto la alertó y al ganarse la confianza de las niñas conoció de los abusos que sufrieron meses atrás y por temor no contaban a sus padres.

Mingos señaló que las escolares son en su mayoría en situación de pobreza extrema, pero habrían decidido guardar silencio para evitar problemas.

La directora señaló que la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de la Mujer y otras instituciones competentes realizan trabajo coordinado para las investigaciones.

Al respecto, el Ministerio de la Mujer aseguró que ya tomó las primeras acciones para ayudar a las menores agredidas sexualmente.

"Sobre el terrible caso de diez menores de edad que reportan haber sufrido agresiones sexuales en una Institución Educativa de Huánuco, informamos que ya se ha presentando la denuncia ante sede Fiscal. Asimismo, un equipo del Programa Nacional Aurora del MIMP seguirá atendiendo este caso de gran complejidad y acompañando a las víctimas en el proceso", se lee en un tuit del Ministerio de la Mujer.





#Huanuco | Sobre el terrible caso de diez menores de edad que reportan haber sufrido agresiones sexuales en una Institución Educativa de Huánuco, informamos que ya se ha presentando la denuncia ante sede Fiscal. (1/2) pic.twitter.com/SMX8PgCMuI — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 19, 2022

35 años de cárcel a sujeto que violó a menor de doce años

El Poder Judicial condenó la semana pasada a 35 años de cárcel a Beycker Jhonatan Toribio Hernández (21) por violar a una menor de 12 años en Comas aprovechando de la confianza que tenía su víctima con él.

La condena fue determinada por el Juzgado Penal Colegiado Especializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Entre marzo y abril de este año ya hubo más de 20 sentencias por este delito.

El Colegiado Penal exige, además, que la menor sea sometida a tratamiento psicológico en el centro de salud más cercano a su domicilio en Comas.