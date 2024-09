Gobernador de Huánuco pidió al primer ministro que declare en emergencia a su región

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Huánuco "No solo es el estado de emergencia, sino el déficit hídrico", dijo el gobernador

"No solo es el estado de emergencia, sino el déficit hídrico", dijo el gobernador | Fuente: RPP

Antonio Pulgar Lucas, gobernador de Huánuco, pidió al primer ministro, Gustavo Adrianzén, y a la mandataria Dina Boluarte que declaren en emergencia a su región, ya que las emergencias por incendios forestales se han salido de control y han superado su capacidad.

"Tenemos más de 127 emergencias en este momento, que unas han sido activadas recientemente y otras apagadas. Pero, ¿de qué manera? Con mochilas fumigadoras, con ramas. Pedimos al premier que se declare en emergencia Huánuco por esta necesidad que estamos teniendo nosotros", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No solo es el estado de emergencia, sino el déficit hídrico que estamos sufriendo. No se imaginan cuántas familias en este momento no tienen cómo regar sus espacios netamente agrícolas", agregó.