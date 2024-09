Jaén: siete incendios forestales se mantienen activos por más de 20 días en San José del Alto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad El alcalde de San José del Alto reiteró la solicitud de declarar estado de emergencia en el distrito.

Siete incendios forestales se mantienen activos por más de veinte días en el distrito de San José del Alto, provincia de Jaén, en la región Cajamarca, afectando seriamente la biodiversidad de la zona, según el último informe emitido por la Unidad de Riesgos y Desastres de la municipalidad distrital.

Los puntos de fuego se encuentran en el caserío La Laguna, Loma Lacera, La Nueva Libertad, El Progreso, El Porvenir, Sector el Oscuro y Valle La Primavera.

El alcalde del distrito, Teodoro Yajahuanca Peña, dijo que actualmente solo cuentan con brigadas conformadas por pobladores de la zona, ya que el Ejército Peruano, que apoyó en un primero momento, se retiró del lugar debido a que el fuego avanza en áreas inaccesibles y peligrosas.

“Hemos trabajado con brigadas del mismo pueblo. Lamentablemente, hay algunos lugares que ya son bosques donde ya no ingresan las personas. Caen piedras, palos, ya no pueden ingresar, los helicópteros ya no podían”, dijo la autoridad del distrito a RPP.

Hectáreas quemadas y otros daños

Según el reporte de daños, a la fecha se registran un aproximado de 1356 hectáreas quemadas: 905 hectáreas de bosques naturales que corresponden a cedro, romerillo, paltilla; 265 hectáreas de pastizales (invernas) y 185 hectáreas de terrenos agrícolas incluidos cultivos de café, granadilla, entre otros.

El alcalde Yajahuanca, quien recientemente habló con la presidenta Dina Boluarte durante su paso por Jaén, reiteró la solicitud de declarar estado de emergencia en el distrito. Sin embargo, la mandataria solo prometió coordinar el apoyo necesario.

Yajahuanca recalcó que el control de los incendios forestales solo es posible mediante intervención aérea, ya que los esfuerzos locales con mochilas de fumigación son insuficientes.