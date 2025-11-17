Huánuco: reabren tránsito en Huancachupa tras desborde de canal que generó deslizamiento en la Carretera Central

El bloqueo no estuvo asociado a lluvias intensas, sino al colapso repentino de un canal de irrigación. | Fuente: RPP

Luego de seis horas, se restableció el tránsito en el sector de Huancachupa, en la Carretera Central Huánuco-Tingo María. La vía permanecía restringida desde primeras horas de la mañana debido a un deslizamiento de tierra generado por el desborde de un canal de irrigación ubicado en la parte alta de la quebrada. Así lo informó el director de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional de Huánuco, Alonso Bobadilla.

“En estos momentos estamos dando ya las últimas acciones de limpieza. A todos los amigos transportistas y a toda la población, el tránsito ya está recuperado al 100%, a fin de que también ellos puedan recuperar sus labores diarias”, indicó.

El funcionario precisó que el incidente no estuvo asociado a lluvias intensas, sino al colapso repentino del canal, que se registra por primera vez en esta zona.

La emergencia provocó que entre 3 y 5 kilómetros de vehículos quedaran varados en ambos extremos de la vía más transitadas del centro del país.

Trabajo conjunto

En esa misma línea, Bobadilla indicó que maquinaria de Provías Nacional, la Dirección Regional de Transportes y la Unidad Básica Operativa del Ministerio de Vivienda llegaron a la zona para ejecutar trabajos de limpieza y retiro del material deslizado.