Paracas: venta de boletos para pasear en islas Ballestas se realiza con normalidad, pese a alerta de tsunami

En imágenes a las que ha podido acceder RPP, se observa a varios grupos de turistas en el muelle El Chaco, comprando boletos y haciendo fila para poder ingresar y luego desplazarse hasta las lanchas, para realizar su recorrido habitual por las Islas Ballestas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La venta de boletos para pasear por las Islas Ballestas se viene realizando con normalidad. Hay lanchas que están saliendo con turistas y de momento no hay un comunicado de parte de la Capitanía de Puerto de Pisco en la región Ica, señaló a RPP Víctor Paucar, jefe zonal de turismo del gobierno regional.

"No hay un comunicado oficial de suspensión de bandera roja. Se habló hoy con Capitanía de Puerto y dicen que están evaluando cómo se está dando el caso de las olas, si se llega o no llega. Pero es muy posible de repente que a partir de las 10 (de la mañana) suspendan la salida, pero por el momento no hay nada y por eso están saliendo normal", declaró a RPP.

En imágenes a las que ha podido acceder RPP, se observa a varios grupos de turistas en el muelle El Chaco, comprando boletos y haciendo fila para poder ingresar y luego desplazarse hasta las lanchas para realizar su recorrido habitual por las Islas Ballestas.

Fuentes de la Capitanía de Puerto de Pisco informaron a RPP que en los próximos minutos procederán al cierre del muelle del distrito de San Andrés y de Paracas por la alerta de tsunami.

Antecedente

Cabe recordar que en enero del año 2022, el mar de Paracas se salió, causando daños materiales a los restaurantes y viviendas frente a la playa.

Los guías de turismo de Paracas han indicado que hasta el momento la municipalidad de este distrito no ha tomado alguna medida de prevención ante la alerta de parte de la dirección de hidrografía y navegación.