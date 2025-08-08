Polémica en Junín: tiktokers ingresan y graban contenido en el nevado Huaytapallana, pese a prohibición

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los implicados se tratan de los usuarios conocidos en TikTok como Sol From y Nelson Vidal. | Fuente: Video: RPP / Foto: Mincetur-RPP

Dos ciudadanos peruanos dedicados a la creación de contenidos en redes sociales ingresaron al nevado Huaytapallana, ubicado en Junín; pese a que en el área natural protegida rige una ordenanza que prohíbe el acceso de visitantes. Así lo confirmó el gerente del Área de Recursos Naturales del Gobierno Regional, Vladimir Yáñez, a RPP.

Los influencers acusados de infringir la ordenanza son dos creadores de contenido populares en TikTok, quienes responden a los usuarios de Sol From y Nelson Vidal.

Según informó Yáñez, tomó conocimiento del caso tras ver los videos publicados por ambos en sus redes sociales. Y es que Vidal, incluso, reconoció en el video que compartió en TikTok y -que luego eliminó-, que el acceso al nevado se encontraba cerrado para el público; sin embargo, igual ingresó.

“Gente, me encuentro en Huaytapallana. Como todos los huancaínos saben, actualmente está cerrado para el público. Literalmente, tengo el privilegio de que me dejen entrar, quiero agradecer a los pobladores que me han permitido hacerme un tour, termino el día feliz, pero agradecido con toda la gente acá”, se le escucha decir al influencer en el clip.

Por otro lado, Sol From aún mantiene en sus redes sociales el video en el que aparece en el nevado. En los comentarios, los usuarios increparon a la influencer por ingresar a Huaytapallana pese a la prohibición.

Al respecto, la joven dijo que la filmación se realizó antes de que se restrinja el acceso. “La grabación fue antes”, sostuvo.

Como se recuerda, el nevado Huaytapallana fue declarado en emergencia y cerrado indefinidamente desde el pasado 26 de junio debido al retroceso del 70 % de la masa glaciar a causa de la contaminación.

Gobierno regional se pronuncia

El gerente del Área de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Yáñez, señaló que Nelson Vidal fue notificado luego que conocieran sobre su acceso irregular al nevado pese a que estaba restringido.

“Hemos hecho el día de ayer la carta de notificación a este señor, y sobre todo que no es el único, también le hemos evidenciado con la señorita Sol From, que también está promocionando un concierto acá en la ciudad de Huancayo, y ella también ha ingresado a ciertas zonas, y como les digo, el control y vigilancia nosotros lo venimos realizando de manera permanente”, indicó.

Pese a la carta de notificación, Yáñez lamentó que no exista -por ahora- una sanción para quienes vulneren el acceso restringido al nevado. Sobre ello, contó que ya se está trabajando un reglamento que regule el tema.

El caso ya ha sido derivado a la Procuraduría y el Ministerio Público para las diligencias correspondientes.