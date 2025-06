Líder yanesha Javier Abel Cruz se presentó en comisaría de Huancayo y dijo que fue secuestrado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El líder yanesha Javier Jaime Abel Cruz, de 41 años, llegó este lunes a la comisaría de Huancayo, región Junín, luego de permanecer tres días desaparecido.

Como se sabe, el último viernes, la familia del jefe de la comunidad nativa Alto Yurinaki, ubicada en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, reportó que había dejado de tener noticias suyas, luego de que participara en una reunión convocada por la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec), en la que también estuvieron líderes de otras comunidades nativas del referido distrito.

Según el parte policial, el líder indígena fue encontrado hoy a las 8 am., sentado en una de las bancas de la Plaza de la Constitución de Huancayo. Tras ello, llegó por sus propios medios a la comisaría, donde confirmó su identidad y quedó en resguardo de la Policía.

Líder yanesha confirma que fue secuestrado

En un video registrado por personal del serenazgo local, Abel Cruz confirmó que fue secuestrado por 6 sujetos, luego de la reunión de la Ceconsec. El plagio, según dijo, ocurrió en puerto Yurinaki.

“Yo tenía una reunión el día viernes en Ceconsec. Ya estaba regresando a mi casa y ellos me agarraron en el camino. Ellos me piden plata, me están pidiendo S/50 mil […] Han mandado un mensaje, mediante mi celular, para que puedan depositar plata para que me puedan liberar. Pero ellos saben que mi familia no tiene plata”, indicó a los serenos.

Además, señaló que estuvo retenido "por los cerros de Huánuco" y que anoche fue trasladado a Huancayo a bordo de una camioneta.

Líder indígena Javier Jaime Abel Cruz confirma que fue secuestrado | Fuente: RPP

Como se sabe, la esposa de Abel Cruz denunció que el líder indígena había sido secuestrado y que había recibido amenazas en las que le exigían S/30 mil para su liberación, una suma que había sido retirado del banco días antes para financiar proyectos locales.

Los días siguientes, la Policía y miembros de la Ceconsec realizaron rondas y operativos en la zona para ubicarlo, pero sólo hallaron su motocicleta, el tocado de la autoridad y algunas de sus prendas junto a las llaves del vehículo.

Por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Ceconsec, en declaraciones recogidas por Aidesep, indicó que Javier Abel "envió audios y mensajes alertando que se encontraba en peligro y que le iban a quitar su celular". Algunas horas después, "desde su propio número, se recibieron mensajes amenazantes de los presuntos secuestradores".