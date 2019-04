Continúa la polémica. La Gerencia Regional de Educación de La Libertad dejó sin efecto la prohibición que hizo la Asociación de Madres y Padres de Familia (Amapafa) de un colegio de Ascope a los escolares ingresen a clases llevando el estilo de corte de cabello del futbolista peruano Paolo Guerrero, entre otros.

Así lo señaló el gerente de Educación, Rafael Moya Rondo, quien indicó que, cualquiera que sea la presentación personal del alumno, no impide su acceso a la institución educativa. Esto, luego que el presidente de la Amapafa, Jorge Cotrina, anunciara que alumnos con el 'look' del conocido futbolista y "las estudiantes maquilladas o con uñas pintadas", no entrarían a clases.

Moya Rondo señaló que el director conversó con Cotrina para explicarle que un anuncio como el que hizo no es el conducto regular para una prohibición de esta naturaleza, debido a que contraviene las disposiciones del Ministerio de Educación.

"En la conversación que se tuvo, (la prohibición) se quedó sin efecto porque se debe seguir el conducto regular para establecer y aclarar esta situación (...) El corte de cabello no se considera una limitación para ingresar, pero sí se les indica a los estudiantes que cuiden su presentación personal", afirmó.

Finalmente, refirió que son los padres de familia los responsables de velar sobre la actitud de sus hijos.