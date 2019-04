UGEL: "Por ningún motivo" se puede restringir el ingreso de alumnos con corte 'a lo Paolo Guerrero'

Las normas de convivencia pueden regular el corte de cabello que deben llevar los alumnos, afirmó el director de la UGEL, Ananías Carranza. | Fuente: RPP / AFP | Fotógrafo: Caren Layza

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) no respalda el acuerdo de los padres de familia de la institución educativa N° 80050 José Félix Black del distrito de Paiján, provincia de Ascope, región La Libertad, para prohibir el ingreso de alumnos con cortes de cabello exóticos como el de Paolo Guerrero y otros futbolistas.

El director de la UGEL, Ananías Carranza Acosta, afirmó que "por ningún motivo se puede prohibir el ingreso de los escolares a su institución educativa". Incluso, señaló que la Apafa no es la autoridad competente para restringir en el colegio.

"Esto se debe acordar en las normas de convivencia. Que los alumnos no vengan con corte escolar y no con corte de otra naturaleza, se puede regular. Pero no pasa porque se les prohíba el acceso. Las instituciones educativas públicas y privadas se han creado para recibir a los estudiantes, no para restringir el acceso", señala.

Carranza insistió en que la creación de normas de convivencia están amparadas en un decreto supremo y son elaboradas por los padres de familia, profesores, trabajadores, con participación de los escolares. Incluso, señaló que la dirección es responsable de lo que se pueda restringir, mas no la Apafa.

Como se recuerda, durante una asamblea, el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Familia (Amapafa), Jorge Cotrina Rodríguez, anunció que los alumnos que presenten el corte "al estilo" de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán o de 'reguetoneros' y estudiantes maquilladas, no podrán ingresar a su colegio porque "no es un desfile de modas".