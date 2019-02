Conoce al 'Ruiseñor de Trujillo', el hombre que recorre las calles cantando baladas y boleros

Ángel Ávalos se pasea por las calles de diversas urbanizaciones de Trujillo, entonando baladas que cautivan a más de uno. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

Su imponente melodía con letras de antaño como “Una lágrima en tu mejilla” del grupo Los Iracundos, suena todas las mañanas por las calles de diferentes urbanizaciones del distrito de Trujillo, en La Libertad. Al escucharlo más de uno se asomó por la ventana, hasta que un día decidieron grabarlo y su video se hizo viral en las redes sociales. Se trata de Ángel Ávalos, ahora bautizado como “el ruiseñor de Trujillo”.

Ávalos es contador de profesión, pero el canto es una de sus grandes pasiones, así como el fútbol. Su hermano fue cantante y su hermana es soprano. Natural de Chimbote, comentó a RPP que la música la lleva en las venas, no en vano tiene una voz imponente capaz de cautivar a quién lo escucha por primera vez, cual despertador en las mañanas.

“Se me ha hecho una costumbre venir cantando por las calles para desestresarme un poco, a la gente le gusta también cuando canto, en las calles me dicen que les gusta mi voz”, comenta el cantante errante.

Una vecina de la urbanización San Andrés publicó éste vídeo en las redes sociales y se hizo viral. Más de uno reconoció a Ángel Ávalos porque también pasó por su calle. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

Ángel se define como un tipo alegre, extrovertido y carismático. Por eso le recomienda a la gente no dejarse abatir por los problemas, que si bien son múltiples, es mejor liberarse y que mejor hacerlo con una canción.

“No es necesario saber de música para mantener un espíritu jovial. Yo les recomiendo mirar con optimismo la vida y despertar de buen humor”, recomienda Ávalos.

Pero no solo las baladas y boleros son los géneros que interpreta este cantante, los valses y salsas no le son ajenas, no en vano en cada reunión familia, es quien pone la cuota musical y alegra el ambiente.

Ávalos recomienda a los trujillanos cantar para olvidar los problemas y mirar el futuro con optimismo. Todas las mañana sale a buscar trabajo con baladas del recuerdo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

“A mi edad ya no sueño con ser cantante profesional, pero me gusta cantar, me dedico a la música y siempre me contratan para alegrar algún acontecimiento”, señala el ‘ruiseñor’.

Ángel Ávalos se despide regalándonos otra canción, pero asegura que mientras tenga salud, lo seguiremos escuchando por las calles de urbanizaciones como San Andrés, El Recreo, La Merced y otras, por donde pasa casi a diario por temas laborales.