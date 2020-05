Vídeo captado por las rondas cuando intervinieron a alcalde | Fuente: RPP Noticias

El alcalde del distrito de Paranday, provincia de Otuzco, región La Libertad, Edilberto Gutiérrez Chávez, negó haber ofrecido la suma de 350 soles a los ronderos de la zona, para evitar su detención por incumplir el horario de inmovilización social obligatoria.

En comunicación con RPP Noticias la autoridad manifestó que nunca fue intervenido, al contrario, dijo que se acercó a los integrantes de las rondas para ofrecerles su apoyo debido a la pandemia.

"La ronda no me ha intervenido. Yo he bajado para hablar con ellos, para ofrecerles mi apoyo desinteresadamente para el control de las personas. La ronda en ningún momento me han pedido dinero, al contario yo les ofrecí mi apoyo porque nosotros contamos con mascarillas", señaló la autoridad.

Según la denuncia, Gutiérrez Chávez se encontraba en estado de ebriedad cuando transitaba en su vehículo particular durante el toque de queda. Al ser intervenido por las rondas campesinas de San Ignacio, la autoridad habría negociado para no ser castigado. Primero les ofreció 200 soles; sin embargo, llegaron al acuerdo de 350.

La denuncia presentada contra el alcalde está acompañada de dos vídeos. En el primero se observa al alcalde dirigirse a una rondera, en el cual dice que se somete a las medidas de las rondas y en el segundo, se escucha el supuesto acuerdo ilegal entre la autoridad y los ronderos. Parte del diálogo es el siguiente:

Alcalde: Mira yo tengo dos cheques

Rondero: Trescientos para lo que te van a poner tu infracción.

Alcalde: Yo tengo permiso para circular

Rondero: ¿Para que circule borracho también?

Alcalde: Hasta ahorita yo ya ni tengo ni un gramo de alcohol. Sácame (sangre), llama al puesto de salud. Ya me pasó ya.

Rondero: Alcalde de una vez pues, de una vez, antes que venga el resto sino las cosas se ponen más difíciles.

Alcalde: Doscientos tengo.

Rondero: No, son 350 lo que ya se definió. ¡Apure! De una vez y se van al toque.



Ante esta denuncia, la Federación distrital de Rondas Campesinas de Sinsicap convocó a una asamblea para investigar y sancionar a los ronderos que estarían involucrados en el presunto cobro de la coima y haber permitido que el vehículo del alcalde continúe su camino libremente, pese a su estado y al horario.