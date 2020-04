El alcalde Moche se mostró indignado por el comportamiento de su población en un mercado local. | Fuente: RPP Noticias

Frustración es lo que siente el alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán, al ver que sus vecinos no cumplen las disposiciones del Gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus. En un video publicado en el Facebook de la municipalidad, se queja de que los comerciantes y clientes de un mercado no utlizan mascarillas para cubrise.

"Ustedes vivan como quieran y si la Policía tiene que actuar que actúen ellos, porque tienen más derecho. El día que el Gobierno nos dé potestad a los alcaldes para actuar a nuestra manera, ese día yo vendré acá. Sigan vendiendo, que Dios los bendiga y descansen en paz", expresó.

Además, criticó la irresponsabilidad de sus vecinos y dispuso que el Serenazgo de Moche ya no intervenga para mantener el orden y control en los exteriores del centro de abastos, porque podrían infectarse del nuevo coronavirus.

“Yo no voy a enfrentar la vida de un serenazgo para que venga otra persona sin su mascarilla, lo llame, lo insulte y le mente a la madre. No voy a gastar en eso, mi metodología es otra; entonces desde aquí yo digo que los serenos valen más que la vida de los otros y no voy a mandar al serenazgo más, arréglense sus problemas ustedes”, dijo muy molesto el alcalde.

Hay que señalar que La Libertad es una de las regiones en donde hay un mayor número de detenidos por desacatamiento de la cuarentena. Por ello, el presidente Martín Vizcarra dispuso que la inmovilización social obligatoria inicie a las 4 de la tarde en este departamento.