Esta singular recomendación se lee en una publicación de la Municipalidad Distrital de Moche. | Fuente: Facebook

A través de su cuenta en la red social Facebook, la Municipalidad Distrital de Moche publicó una serie de recomendaciones para evitar el contagio. Entre estas, "evitar el contacto con la/él amante" por el riesgo de contagio del COVID-19.

"Si tienes un amante, eso se acabó, cero contacto con él o ella porque no sabes con quién estuvo durante el día, ni te confíes de nadie, solo de tu familia porque los ves las 24 horas del día. Ese contacto con él o la amante puede llegar a contagiar a tu familia. Ahora más que nunca se requiere que seas fiel.", señala parte el texto.

Entre otras recomendaciones, está colocarse la mascarilla, mantener metro y medio de distancia con las personas, meter las monedas en alcohol, entre otras. La publicación va acompañada de fotografías que hacen referencia a la pandemia.

No arriesgará a serenos

Hay que indicar que, a través de la misma cuenta de Facebook, el alcalde de la Municipaldad Distrital de Moche, Arturo Fernández Bazán, aseguró que no arriesgará la vida de los agentes de Serenazgo para erradicar a los ambulantes que ocupan calles aledañas al mercado y cerca de la comisaría.

"No voy a enfrentar la vida de un serenazgo para que venga otro un señor sin su mascarilla y le hable, le insulte y le mente la madre. No voy a gastar en eso. Mi metodología es otra. Entonces, desde aquí, desde hoy día yo digo que los serenos valen más que la vida de los otros. No voy a mandar más a serenazgo acá, arréglense su problema ustedes. Ustedes vivan como quieran", aseguró.

Fiel a su polémico estilo, la autoridad advirtió el peligro que representa la presencia de estos ambulantes, así como el incumplimiento del distanciamiento e inmovilización social en el distrito.

El alcalde también criticó el desempeño de la Policía y aseguró que son ellos los que tienen la autoridad y peso de la ley para actuar contra el comercio ambulatorio.