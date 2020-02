"No queremos efectivos de esa 'calaña' en nuestra institución", afirmó el jefe de la Policía en La Libertad, general Lucas Núñez. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rolando Gonzales

La Policía daría de baja al suboficial Magno Junior Rivera Delgado, quien realizó varios disparos al aire durante una fiesta social en un local de la urbanización Natasha Alta de Trujillo, el último fin de semana.

Así lo anunció el jefe de la Policía en La Libertad, general Lucas Núñez Córdova, quien señaló que el Ministerio Público inició las investigaciones y el suboficial quedó en calidad de citado. El cuestionado suboficial trabaja en la comisaría de Tayabamba, en la provincia de Pataz.

Agregó que el armamento que utilizó para disparar era de uso particular; sin embargo, dijo que eso no justifica su actitud y el riesgo al que expuso a los asistentes al baile. Respecto a las dos personas que lo acompañaban y que también realizaron disparos, el general dijo que así tengan autorización para su uso no tienen por qué actuar de esta manera.