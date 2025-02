Indeci: 11 niños se encuentran internados de gravedad tras colapso de techo en centro comercial de Trujillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hipólito Cruchaga, jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci) en la región La Libertad, en diálogo con RPP, dio detalles acerca de la situación de los heridos producto del colapso del techo del centro comercial Real Plaza de la ciudad de Trujillo, ocurrido anoche.

Cruchaga Mercedes indicó que hay un total de 79 heridos, de los cuales 11 son niños que se encuentran internados en hospitales, en situación de gravedad. Además, indicó que un hombre fue localizado durante la madrugada y se le tuvo que amputar la pierna para rescatarlo de los escombros.

"Hasta las 3:30 de la mañana [...], se rescató al último herido, que tuvo que ser intervenido in situ, porque una parte de la estructura le había cogido la pierna y no había forma de rescatarlo. Lamentablemente, han tenido que amputarle la pierna para poder extraerlo. Él está internado en el hospital Víctor Lazarte Echegaray, en una situación bastante crítica", aseveró.

"El informe oficial de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) nos indica que, con él, hay 79 personas heridas, de las cuales hay 11 niños en estado bastante grave. También el señor que ha sido operado in situ, que se le amputó la pierna, está bastante grave", apuntó.

Asimismo, indicó que esta cantidad de menores heridos podría responder a que el colapso comprometió directamente la zona de recreación de los niños. También sostuvo que la demora de este reporte se debió a que los heridos fueron trasladados a diferentes nosocomios.

"Es posible que los niños hayan estado en la zona de recreación. A veces se celebran cumpleaños en este tipo de instalaciones, por eso el número alto de niños heridos", refirió.

"Lo que sucede es que fue tan abrupta esta caída que la reacción inmediata ha sido llevar hasta en carro particular a las personas heridas y eso no ha permitido tener un control rápido. Por eso es que las cifras han demorado en darse, mientras se ha ubicado a los diferentes establecimientos", añadió.

Cruchaga también precisó que los 4 muertos registrados hasta el momento continúan atrapados en los escombros.

"[Son fallecidos] que se visibilizan. No han podido ser extraídos todavía, pero sí, es lo que los bomberos nos han confirmado, porque ellos son los que ingresan junto con la Policía", acotó.

Hay posibilidad de un desplome total del techo

Por otro lado, el jefe del Indeci en La Libertad indicó que hay una alta probabilidad de que el techo del centro comercial se desplome del todo, puesto que solo ha caído una "gran parte". Por ello, señaló que se hace necesario ejecutar con suma cautela las operaciones de búsqueda y rescate de víctimas.

"El techo no ha caído todo. Ha caído una gran parte, pero hay una zona que está anclada en las paredes laterales. Si uno trae una grúa y hace un movimiento brusco, sus anclajes no sé si podrían resistir. Entramos en un campo casi subjetivo, donde no tenemos necesariamente todo el conocimiento lo que vaya a pasar", manifestó.

"Por eso es que se tiene que trabajar con bastante tino, paciencia, aunque nosotros y todo el mundo quisiera que se avance más rápido, pero se entenderá que no se puede hacer así", acotó.

Cruchaga indicó que ya está en camino una grúa para apoyar en la zona del accidente, pero que primero los bomberos deben finalizar sus labores de rescate.

"Ya está en camino, está acá en Trujillo, sino que, por sus dimensiones, el traslado de la misma grúa es un poco complicado. Tampoco se trata que ya esté la grúa, sino que tienen que terminar lo que están haciendo los bomberos en estos momentos, esas operaciones bastante delicadas para poder rescatar los cuerpos de las personas que se encuentran ahí. Tienen que apuntalar bien, están haciendo oxicorte y están también soldando a la vez para que no se mueva la estructura, porque si se mueve podría colapsar totalmente", advirtió.

El jefe regional del Indeci hizo un llamado a la población de La Libertad a acercarse a donar sangre en los hospitales donde se encuentran las personas heridas.

"Hago un llamado, por favor, a nuestra población que se constituya a los hospitales, porque lo que se necesita es sangre por la cantidad de intervenciones que se están realizando y, en algunos de los casos, se consume mucha sangre. Por eso, se hace un llamado a las donaciones voluntarias, de tal manera que podamos tener abastecido a todos los establecimientos. Esto va a durar algunos días todavía, entonces, necesitamos la solidaridad también de nuestro pueblo liberteño", sostuvo.

"En EsSalud se tienen los bancos de sangre, en el hospital regional, el hospital Belén, el hospital de Alta Complejidad son los que aceptan la donación de sangre y es el llamado que hacemos para poder apoyar a nuestros hermanos que están en estos momentos sufriendo la desgracia", puntualizó.