Familiares aseguran que por temor, el dirigente ronderil no señala quiénes son las personas que lo mantuvieron secuestrado. | Fuente: Cortesía

Luego de permanecer desaparecido durante tres días, el dirigente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Otuzco, Ronald Rosas Cruz, apareció en esta ciudad, tras presuntamente ser liberado por sus captores, según la versión que él mismo brindó a sus familiares y a sus compañeros ronderos.

El dirigente evitó brindar mayores detalles de su secuestro. Lo que sí dijo es que tres encapuchados, con arma de fuego, lo interceptaron el pasado lunes 17 de agosto cuando se dirigía al punto de desinfección del ingreso a la provincia de Otuzco, donde se reuniría con otros ronderos para coordinar una asamblea.

En entrevista con RPP Noticias, Rosas Cruz señaló que sus familiares desembolsaron el monto de 20 mil soles para que lo dejen en libertad. Asímismo, dijo que sospecha de la misma mujer que anteriormente habría contratado a sicarios para asesinarlo junto a un grupo de dirigentes.

“Gracias a Dios ya estoy con mi familia. Un poco desmotivado porque anímicamente no estamos bien. Supongo que aquí, algo ha tenido que ver la delincuencia por el simple hecho de participar en varias intervenciones, seguro la delincuencia en Otuzco ha tomado represarías conmigo y me ha dado este gran terror esta semana”, dijo.

El dirigente manifestó estar consternado por lo ocurrido y que ahora adoptará mayores medidas de protección personal para su seguridad. Indicó que las relaciones entre las rondas campesinas y la Policía Nacional no son las mejores, por ello pide que se investigue las bandas delincuenciales que operan en Otuzco.

“Por el hecho de ser dirigente de las rondas, no tengo tanta confianza en la Policía porque siempre hay discrepancias. Igual, mi familia ha puesto de conocimiento ante la Policía mi desaparición, tengo entendido que está ahí la denuncia. Al momento de ser liberado lo primero que he hecho es ir a mi domicilio porque mi familia ha estado preocupada, por eso aún no he dado mis declaraciones”, añadió.

El dirigente fue recibido en el local Ramón Castilla de Otuzco, donde está la base de las rondas. Sus muñecas y manos están hinchadas, lo que demostraría que estuvo maniatado.

Pese a lo ocurrido, Rosas Cruz retomó hoy sus actividades como dirigente en el distrito de Agallpampa. De otro lado, la Policía continúa las investigaciones sobre el caso debido que existe una denuncia de por medio.