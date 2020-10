Ni el uso de mascarilla ni el distanciamiento social cumplen los pobladores de Huancaspata, en Pataz. | Fuente: Cortesía

No cuentan con policías, mucho menos con soldados del Ejército para controlar a la población del distrito de Huancaspata, en la provincia andina de Pataz, donde sus pobladores son reacios a usar mascarillas para evitar el contagio del nuevo coronavirus, así lo advirtió el alcalde distrital Linder Salazar.

La autoridad señaló que sus únicos aliados son los ronderos, pero pese a los esfuerzos por sensibilizar a las personas para que mantengan sus distancia y cumplan con el lavado de manos, la ausencia de las fuerzas armadas hace imposible el trabajo de control sanitario en este alejado distrito de La Libertad.

"La gente no hace caso, aquí nosotros no tenemos Policía. Constantemente hemos estado coordinando con el subprefecto para que nos envíen un puesto de la Policía Nacional pero seguro por ser demasiado lejos nosotros no somos beneficiarios", dijo.

Pese a esta situación, señala que se han organizado para persuadir a través de altoparlantes, aun así los pobladores incumplen las disposiciones del Gobierno Central. Ante un incremento de casos, en un posible rebrote de la COVID-19, el distrito solo cuenta con un médico, dos enfermeras y cuatro técnicos para toda la población.

En el distrito de Huancaspata, 31 personas dieron positivo a las pruebas serológicas del nuevo coronavirus y una persona ha fallecido según la Sala Situacional del Gobierno Regional; sin embargo, ante un eventual rebrote, el traslado de los pacientes a Trujillo puede peligrar por el colapso del puente Suchiman, que conecta a este distrito con la región Áncash.

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, señaló que el problema de contagios no está en Huancaspata, sino en Pataz. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

Gobernador regional le resta importancia

Al respecto, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, minimizó el accionar y dijo que en ese distrito no tienen problemas de contagio, más bien su preocupación se centra en ciudades como Retamas, en la misma provincia.

"Nosotros hemos estado allí. Huancaspata está bien, donde hay problemitas sí, en realidad, es Retamas, donde está concentrada la cantidad (de personas). Nosotros hemos estado ahí y estamos exigiendo a la Policía para que nos apoye, hemos ido a las emisoras para también hacer de conocimiento. Hay que cuidarnos nosotros mismos", señaló.

La autoridad regional indicó que han construido un aeródromo en el distrito de Urpay, en caso se requiera hacer un traslado urgente de pacientes desde Tayabamba a Trujillo, reduciendo un viaje de 20 horas a sólo cuatro.