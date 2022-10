La Libertad: Bolívar solo cuenta con cinco policías para más de 5 mil habitantes | Fuente: RPP

La comisaría de Bolívar, en la capital de la provincia del mismo nombre en la región La Libertad, solo cuenta con cinco agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) asignados por día para una población aproximada de más de 5 000 personas, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



La poca presencia policial ha ocasionado que se incrementen los delitos de abigeato o robo de ganado, según indicó José Rengifo Balcázar, presidente de la Base Central de las Rondas Campesinas de Bolívar.

De acuerdo al rondero, al mes se roban 15 a 20 cabezas de ganado cuando antes de la pandemia de la COVID-19 estos hechos eran aislados. Los cinco policías de la Comisaría de Bolívar no pueden cubrir todos caseríos de Bolívar.

Piden mayor patrullaje

"Bolívar tenía anteriormente un porcentaje de 10 efectivos dedicados a la comisaría, ahora vienen con las justas cinco policías y la mayoría muy jóvenes, están ahí en el puesto y no salen ni siquiera a vigilar por las calles. Quisiéramos la presencia, no con carro, sino con su uniforme, quizá apoyando a las rondas campesinas a los potreros, pero a veces no quieren salir", indicó.

José Rengifo Balcázar exhortó al ministro del Interior, Willy Huerta, a supervisar la labor de la PNP en zonas alejadas del país.

"Deben hacer su trabajo en turnos, en el día y en la noche permanentemente y eso no se ve", manifestó el rondero.

Un equipo de RPP Noticias llegó hasta la Comisaría de Bolívar en la plaza central del distriito y observó la infraestructura precaria de adobe y calaminas. En el lugar los agentes confirmaron que solo trabajan cinco policías por día, que no son suficientes para brindar seguridad para todo el distrito y sus caseríos.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La abogada penalista Romy Chang explicó los 3 niveles en el derecho que podría enfrentar una persona para ser declarada inimputable y el proceso legal que debería seguir, además el médico psiquiatra, Carlos Bromley explicó que la enfermedad psicológica no es razón para que una persona sea considerada inimputable, solo en casos que la persona se encuentre con síntomas activos de la enfermedad.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.